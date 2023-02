Marcos Cleri, el amigo kirchnerista de Perotti, salió con los tapones de punta

En medio de la constante ofensiva de la oposición santafesina al peronismo, envalentonada por el recién nacido frente de frentes, La Cámpora aprovecha para ganar protagonismo, recoger el guante y subirse al ring para devolver golpes. Sin detenerse en el escaso peso específico que tiene en la provincia, la agrupación kirchnerista, a través de su referente Marcos Cleri, respondió en los medios las críticas que le llueven al peronismo al entender que “todos titubean y nadie contesta”.

El trasfondo parece explicarse en las intenciones del diputado Cleri de competir en la carrera por la gobernación. Sin embargo, la gira mediática de los últimos días, impulsada por el resbaloso tratamiento de la ley de moratoria jubilatoria frenada por la oposición en Diputados, no fue una simple difusión en busca de posicionamiento sino que dejó varias cuestiones para analizar.

En el espacio camporista sostienen que hay una necesidad de salir a denunciar lo que está haciendo Juntos por el Cambio (JxC) en todos los niveles frente a “cierta anomia de otros sectores del peronismo”. Llámese albertismo a nivel nacional y algunos espacios peronistas en la provincia, sostienen. “Como siempre lo hizo el kirchnerismo, es ponerse a la cabeza de enfrentar a los actores que representan al poder real y hablar con la sociedad de lo que pasa”, agregaron en el camporismo.

La particularidad es que Cleri salió con los tapones de punta enfocando la mira en la nueva alianza electoral opositora, específicamente en los radicales Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, eventuales competidores por la Casa Gris. “Hay doce diputados de Santa Fe que no van a trabajar y se creen con el derecho de decidir que 80 mil santafesinos no se puedan jubilar (...) No pueden ser tan vagos, son una vergüenza”, dijo y aclaró: “Son del frente de frentes, diputados de (Maximiliano) Pullaro y (Carolina) Losada, del PRO, del socialismo”.

Esa postura ofensiva ante una oposición que no para de disparar, en espejo con el camporismo bonaerense, también genera contraste hacia adentro del peronismo local que se muestra pasivo frente a las críticas, a no ser por algún dirigente suelto o funcionario con poco poder de fuego. Esto no significa que La Cámpora tenga más pólvora, de hecho no cuenta con volumen político en la provincia.

Hubo tiempo para un tiro por elevación al gobernador Omar Perotti, con quien ha mostrado sintonía fina, al decir que su ex ministro, Marcelo Sain, tuvo una gestión paupérrima en Santa Fe. Claro, lo disfrazó un poco: “El peor ministro de Seguridad fue Pullaro junto con Sain. A Sain lo trajo Pullaro a Santa Fe. Decía que era el Che Guevara. Hay una matriz, hay que poner luz sobre esta gente, son parte del problema”.

Lo cierto es que el kirchnerismo a través de Cleri, de cercanía a Máximo Kirchner y una suerte de delegado en la provincia de Cristina Fernández, empieza a posicionarse para la contienda electoral y hablar subterráneamente con otros espacios en pos de la unidad. En unos meses se verá si tiene protagonismo en las candidaturas o trata de darle volumen sólo acompañando.

