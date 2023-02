Horacio Rodríguez Larreta cruzó al Gobierno por el juicio a la Corte: «Desprecia la democracia»

Horacio Rodríguez Larreta reiteró sus sendas diferencias con el Gobierno nacional. En este caso volvió a criticarlo fuertemente por el avance contra la Corte Suprema de Justicia. El alcalde porteño utilizó sus redes sociales para insistir en la falta de institucionalidad por parte del Ejecutivo nacional al querer enjuiciar a los cuatro miembros del máximo tribunal.

Este jueves se dio inicio a la tercera jornada de la Comisión de Juicio Político, en Diputados. En este marco, el Jefe de Gobierno porteño publicó un comunicado marcando una fuerte oposición al proceso que inició el Gobierno: «El intento del Gobierno nacional de avanzar con un juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema pasa todos los límites», reza una parte del mensaje.

«Quieren anular un poder del Estado, despreciando la Democracia y atentando contra la Constitución Nacional«, continúa la publicación. No es la primera vez que Horacio Rodríguez Larreta marca una visión totalmente disidente a lo que se decide en Casa Rosada. También en reiteradas ocasiones expuso su desacuerdo por iniciarle juicio político a Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz.

El mandamás que tiene la Ciudad de Buenos Aires remarcó que el accionar del Gobierno tiene que ver estrechamente con los fallos de la Corte. Es por eso que trazó un paralelismo con el deporte más importante que tiene el país: «Así como en un partido de fútbol no podemos sacar al árbitro de la cancha si nos cobra un penal en contra, en una República tampoco se puede remover a los jueces porque no nos gustan sus fallos», indicó.

Rodríguez Larreta aseguró que la administración de Alberto Fernández se fija en cuestiones que a la sociedad no le interesan: «Hace meses vengo recorriendo el país y no hay un solo argentino que me haya dicho que su prioridad sea cambiar a los jueces de la Corte. Lo que quieren es que baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo. Quieren cambiar a este Gobierno que no los escucha, que no los mira, que no los entiende y que no se ocupa de sus necesidades», sentenció.

* Para www.elintransigente.com