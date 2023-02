Castellano le "aguanta los trapos" a un Perotti deshilachado

Luis Castellano pide construir un “proyecto y un espacio político que defienda a Santa Fe y a cada una de las localidades”, que tenga "una mirada federal" que dice no ver "en ninguno de los partidos políticos que tienen representatividad a nivel nacional".

En ese sentido, menciona a Perotti como el "líder natural" del PJ santafesino y que "sabe, interpreta y defiende" la idea de conformar dicho espacio que "no solamente pueda albergar al oficialismo, sino también a otros dirigentes que no están encontrando un lugar más propio de su región, de sus ciudades, porque la predominancia de las discusiones nacionales no está en esas prioridades del territorio", afirma.

-¿Cómo ve al PJ encarando este año electoral?

-Para poder llevar adelante elecciones ejecutivas se necesitan liderazgos claros y el peronismo lo tiene y es Omar Perotti. En los otros sectores no están tan claros los liderazgos. Por otro lado, el sentir de muchos intendentes, y lo hemos charlado también con el gobernador en algunas oportunidades, es ir a un proyecto y un espacio político que defienda a Santa Fe y a cada una de las localidades. Eso tiene que ver con una mirada federal que nosotros no vemos en ninguno de los partidos políticos que tienen representatividad a nivel nacional. Las discusiones terminan siendo las de Buenos Aires y no las que necesitamos en el interior.

-¿A qué espacio se refiere?

-Estamos en comunicación con el resto de los intendentes y presidentes comunales. Charlamos con el gobernador y sus equipos políticos de la necesidad del armado de un espacio federal y que tenga fundamentalmente la misión política de defender a la región y los intereses de la provincia porque a eso lo necesitamos todos: las presidencias comunales y las intendencias. Eso es lo que estamos tratando de llevar desde abajo hacia arriba. El gobernador lo sabe, lo interpreta y lo defiende porque él fue intendente. Pero tenemos que darle forma y eso es lo que estamos dialogando.



-Hay varios nombres lanzados para la gobernación en el PJ. ¿Tiene alguna preferencia? ¿Cree que Roberto Mirabella puede ser uno de ellos?

-Roberto es alguien que está caminando la provincia, que está construyendo una candidatura hacia futuro. Es un dirigente rafaelino y sabemos que lleva la voz de nuestras necesidades, por eso nos pone muy bien. También lo hacen otros dirigentes que tienen intenciones de ser candidatos a diferentes lugares y categorías, es parte de la discusión que se va a terminar dirimiendo en las PASO. Siempre que lo hagan defendiendo a Santa Fe nosotros vamos a estar acompañando. Por eso mencionaba esta intención de armar un espacio con características federales que no solamente pueda albergar al oficialismo, sino también a otros dirigentes que no están encontrando un lugar más propio de su región, de sus ciudades, porque las predominancia de las discusiones nacionales no están en esas prioridades del territorio.

-Mencionó que Perotti es el conductor político. ¿En qué categoría lo imagina compitiendo?

-No lo sé, sé que es un dirigente y elector importante que tiene la provincia. Él decidirá cuál es el lugar que cree más conveniente estar. De lo que no tengo ninguna duda es que va a tener un rol clave en las elecciones por ser el gobernador.

-¿Usted buscará la reelección?

-Amo Rafaela, nací, crecí, me desarrollé, tengo a mi familia y mis hijos aquí. Amo lo que hago, tengo una vocación muy grande de ser intendente de Rafaela, sobre todo porque soy arquitecto, me dedico al desarrollo territorial y ver la transformación que está teniendo y lo que se viene para el futuro es algo que me apasiona. Hago mi laburo con muchas ganas, siento que a futuro hay un montón para construir, pero todavía no tengo decidida mi candidatura, lo estamos charlando con el resto de los compañeros y también íntimamente con mi familia. Será algo que se definirá en los próximos meses. Pero tenemos una expectativa a futuro muy linda en la ciudad, por todo lo que estamos haciendo y los proyectos que hay para adelante.

Con información de Letra P, sobre una nota de Agustín VISSIO