Cristian Ritondo apuntó contra el Gobierno: «Ha renunciado a luchar contra el narcotráfico»

Cristian Ritondo aseguró que el Gobierno nacional no está dispuesto a combatir el narcotráfico en Argentina. La ciudad de Rosario tiene cada vez más inconvenientes con las drogas y aquellos que la manejan. En Santa Fe le pidieron al Ejecutivo nacional la colaboración de las fuerzas federales. Sin embargo se adentraron en discusiones que empeoran el contexto.

El ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal, opinó sobre la polémica que hay entre el Gobierno nacional y el santafesino por la seguridad en Rosario: “El ministro nacional tiene una responsabilidad en todas las provincias y más cuando se trata del narcotráfico. Ahí hay una irresponsabilidad muy grande. Mientras se pelea y echa culpas, el que está en el medio es el ciudadano”, aclaró en LN+.

El legislador nacional de Juntos por el Cambio responsabilizó a la administración de Alberto Fernández por ignorar los dos grandes focos de inseguridad que hay en el país: “Rosario está abandonado por el Estado nacional y el sur está abandonado con los pseudomapuches. Ahí hay una política. Si hay dos lugares donde el Ministerio de Seguridad tiene que estar, es en Rosario y el sur”, argumentó.

“El Gobierno ha renunciado a la lucha contra el narcotráfico. Ha renunciado porque no lo siente, porque no lo entiende, porque no sabe cómo hacerlo o porque no tiene voluntad política”, agregó Cristian Ritondo. El principal acusado de no intervenir es Aníbal Fernández. De todos modos, el funcionario afirmó que las fuerzas federales han estado colaborando, tanto en Santa Fe como en el sur argentino.

El precandidato a gobernador que tiene la provincia de Buenos Aires también cruzó a la gestión de Axel Kicillof por los problemas tanto de seguridad como de salud: “Hay un discurso y un relato en todo. El relato de la salud pública con los hospitales de La Matanza los inaugura cuatro veces y están vacíos y cerrados con cadenas. Lo mismo sucede con el narcotráfico”, sentenció el diputado opositor.

* Para www.elintransigente.com