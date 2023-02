¿Miguel del Sel encabezará la lista de candidatos a diputados por JxC?

"Miguel, este año nos jugamos mucho y no basta con que ganemos la gobernación, las transformaciones que requiere Santa Fe se tiene que hacer en forma inmediata, al día siguiente que asumamos, y son muchas, muchísimas. Nos van a querer poner palos en la rueda para no dejarnos gobernar, no solo tenemos que ganar la gobernación, debemos ganar los 28 diputados y vos sos la persona que debe encabezar la lista, lo vas a tener enfrente a Perotti y la gente te va a elegir a vos", con esas palabras, Maximiliano Pullaro lo puso literalmente contra la pared al Midachi para que este acepte ser el que encabece la lista a diputados y de esa manera la oposición actual pueda controlar la Cámara de Diputados en Santa Fe.

De otro lado Miguel del Sel escuchaba atento y la respuesta fue tan escueta como inesperada: "Contá conmigo Maxi, estoy con ganas, quiero ganar, quiero jugar, me hace falta".

La sonrisa de los cinco asistentes a la reunión fue unánime y hasta uno intento un tibio aplauso que fue abortado por Pullaro que pidió que nadie se apure y que esperaran unos días para hacerlo público."Es importante que nadie salga herido, no debemos mostrar fractura alguna, es por ello que pido unos días, seamos prudentes y lo largamos", dijo quien hoy está al tope en las encuestas y su camino a la Casa Gris casi que está asfaltado.

Este periodista pudo saber que al otro día, Miguel del Sel pidió que el consenso sea general por que no tenía ganas de un desgaste interno, los asistentes a esa reunión le aseguraron que lo tendría.

La noticia no cayó nada bien en el peronismo, menos aún en el perottismo que por estas horas debaten cuál será el rol del gobernador, que a fuerza de una no administración y de los hechos de inseguridad que son moneda corriente, especialmente en Rosario, como lo manifesté en notas anteriores, se convirtió en un "piantavotos" al que pocos quieren abrazar.

Si nada pasa en el medio, Miguel del Sel será quien encabece la lista a diputados, quizá enfrente a Perotti, quizá a otro peronista, lo que seguramente ocurrirá es que va a tener la posibilidad de regresar a los primeros planos de la política por la puerta grande, y darle la posibilidad al próximo gobernador de Santa Fe de contar con mayoría en una cámara fundamental para poder aprobar las leyes necesarias para cambiar los destinos de una provincia que por ahora, y con un Perotti que nunca gestionó, viene siendo muy golpeada y castigada.