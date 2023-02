Carolina Losada podría ser compañera de fórmula de Patricia Bullrich

El bullrichismo anticipa que su jefa política comenzará gradualmente a mostrar sus equipos de gobierno, sin definir el elenco ministerial, como para contrarrestar la imagen de que ese es uno de sus puntos débiles. Todas las grandes decisiones de campaña de Bullrich se toman ahora desde una mesa política reforzada que se reúne todas las semanas y que integran Hernán Lombardi, Federico Angelini, Juan Pablo Arenaza, Federico Pinedo, Humberto Schiavoni, Eduardo Amadeo, Sebastián García de Luca, Nicolás Massot, Laura Rodríguez Machado y Alberto Asseff.

De esa estructura surgió otra decisión importante: el compañero de fórmula de Bullrich se conocerá a mediados de abril y saldrá de las filas de la UCR (aunque algunos lo ponen en duda). Con Cornejo en la competencia por la gobernación mendocina, suena el nombre del diputado Rodrigo de Loredo y tampoco se descarta a la senadora Carolina Losada, a quienes ya están midiendo en encuestas. A algunos consultores los entusiasma la idea de un binomio presidencial integrado por dos mujeres.

Son algunas de las figuras que le gustan a Macri, tal como le confesó a Bullrich en un encuentro que mantuvo en sus oficinas de Olivos y que se interpretaron como una suerte de respuesta de los “halcones” al lanzamiento de Rodríguez Larreta. Los movimientos del ex presidente dan la idea de imparcialidad en la interna del PRO, pero sugieren una toma de distancia del larretismo. Fue lo que sucedió con la foto de Macri en la inauguración del comando de campaña de María Eugenia Vidal en el barrio de Retiro, justo el mismo día en que se produjo el lanzamiento de la candidatura de Larreta. En otro momento de su carrera, la ex gobernadora hubiera postergado ese encuentro para no interferir en los planes del jefe de Gobierno. Hoy, es evidente que compite con él y que Macri la alienta a hacerlo.

Con información de Infobae