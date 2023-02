Santa Fe, la presea dorada

Santa Fe está en el centro del país, por agenda, magnitud y rosca. La provincia que gobierna Omar Perotti adquiere una vital importancia para los intereses de la política grande, a presente y futuro. A la situación de violencia y narcotráfico que le pide a la dirigencia medidas urgentes se le suma su porción de incidencia en la arena nacional y la trascendencia de una elección, justo antes de la contienda por la Presidencia.

Perotti dio varias pistas de que su objetivo mayor es provincializar la elección. El plan aparece harto complicado en virtud de la cercanía con el calendario nacional y, en ese marco, nadie le va a poder prohibir a las figuras de la política argentina que desembarquen en Santa Fe para prometer y prometer.

En esa lógica, Juntos por el Cambio (JxC) tiene una ventaja: no gobierna. No conduce los destinos de la Casa Rosada y la Casa Gris, por ese motivo puede darse el lujo de condenar la extrema violencia que sacude a la provincia, especialmente a Rosario. Perotti será siempre un preso sin condena de su eslogan “Ahora la paz y el orden”, pero recién ahora, con el ingreso de Agustín Rossi al gabinete, pareciera que la Casa Rosada empieza a dimensionar el problema.

Pegar, pegar y pegar es barato y cómodo. Y si bien en Santa Fe se consuma una gran coalición llamada frente de frentes, nadie en su sano juicio puede darse el lujo de prescindir de las María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich y los Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta de la vida.

Por más que en la provincia la UCR y el PRO hayan sellado una alianza con el socialismo y el intendente Pablo Javkin, nadie puede ni quiere desprenderse de la centralidad de las figuras nacionales de JxC. Sean un ancho o un tres, siempre sirven. Correlato entre la estrategia provincial y la nacional, le dicen.

Vidal estuvo dos días en la provincia, recorriendo Rosario y el sur. Congregó al grueso de JxC, pero le dedicó especial atención a la dupla que componen el diputado provincial Maximiliano Pullaro y la senadora Carolina Losada. Él no tiene dudas y está lanzado a la gobernación; ella sí tiene dudas y no le sobra mucho para blanquear su destino. La exgobernadora bonaerense se retiró de la Bota dejando un plan de medidas en materia de seguridad y la promesa de impulso de diversos proyectos sobre la materia en la Cámara de Diputados.

Detrás de ella aterrizará Bullrich. La presidenta del PRO llegará a Rosario y alrededores este lunes después del mediodía. Sequía e inseguridad, sus dos agendas. Sobre el atardecer liderará un encuentro abierto en una plaza para hablar sobre narcotráfico, tema que propone combatir a través del ejército. Cerrará el día con una cena junto a la dirigencia de JxC en la provincia y el martes, bien temprano, regresará a la ciudad de Buenos Aires.

A la par de las presidenciables, hay que decir que Larreta visita la provincia cada dos por tres y que Macri busca fecha para presentar en marzo su “Para qué”. Rosario está en el centro de escena de la política nacional, como se ve.

El narcotráfico y la inseguridad serán parte central de la agenda de la futura campaña. Es infantil pensar en un acuerdo marco para erradicarla de la previa electoral. A Perotti y al peronismo, la oposición le recordará sus tropiezos a cada rato.

Se mezclarán las campañas. Las PASO santafesinas se celebrarán un mes antes que las primarias nacionales. Idéntica situación para las generales. Es imposible que no se crucen los tantos y es imposible también que Bullrich, Larreta y compañía no vuelvan a Santa Fe y pongan, ya con candidaturas locales resueltas, el narcotráfico y la violencia en agenda.

La elección en la provincia tomará un carácter central. Si JxC y la oposición en su conjunto salen bien parados, el resultado rebotará en todo el país. El peronismo mantiene más dudas que certezas y necesita un escenario más partido, alguien que rompa un hipotético mano a mano con el frente de frentes. Para el lado que caiga la moneda, la conclusión será la misma: Santa Fe se convertirá en una presea dorada.



Fuente: Letra P, por Pablo FORNERO