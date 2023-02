Santi Maratea recibió duras críticas de Jorge Rial por sus colectas y lo tildó de “viejito maní”

Santiago Maratea protagonizó otro polémico ida y vuelta en Twitter. Esta vez, se enfrentó a las críticas de Jorge Rial, quien lo trató de “chanta” y “miserable” por sus colectas solidarias y por los mensajes que el joven da en sus redes sociales.

El conflicto comenzó por la idea del influencer de crear un “compost y pasar la gorra” para hacerle frente a cada una de las personas que lanzan opiniones negativas contra él. “Compostar, el nivel de chanta”, lanzó el conductor y le dio inicio a un picante cruce.

En un principio, y firme a su estilo, Santi no se quedó callado y salió a responder a la acusación que recibió por parte de Rial en la mencionada red social. “¿Querés que lo haga con vos también, viejito maní?”, lanzó él haciendo referencia a su propuesta de recaudar plata cada vez que se pelea con alguien en Internet.

“Agredís y después llorás en Instagram tratando de dar pena con tus baches emocionales”, respondió Rial. Y, luego, agregó una acusación: “Quisiste juntar guita con Fernando Báez Sosa. Como vos te definís, sos un miserable. Y tenés razón. Pero la careta se te está cayendo”.

Sin embargo, Maratea prefirió no desencadenar otro conflicto más e intentó frenar la situación. “Veo que a Rial le gustó la idea de compostar, pero no lo voy a hacer y ojalá no composte más a nadie. No quiero seguir discutiendo con señores poderosos”, escribió con sinceridad.

Luego, apaciguó las aguas sobre su frase “viejito maní” que generó confusión en los internautas: “No hice referencia a la esterilidad, más allá de que él aclaró muchas veces que no es estéril. Nunca bardearía con eso, porque no me parece malo”. Y después sumó: “Quiere decir otra cosa, algunos lo habrán entendido”.

Fuente: TN