Artero ataque al poder judicial del Presidente de la Nación

“Llama mucho la atención cuando sector del propio espacio pretende relativizar o minimizar o empiojar el debate detrás de una situación tan clave y tan concreta que es que el sistema de poder se quiere sacar a Cristina (Kirchner) de encima hace muchos años", pegó este martes, para adentro del Frente de Todos, el lanzallamas designado por la vicepresidenta, Andrés Larroque, que pidió: "No seamos protagonistas de una doble proscripción”. Al día siguiente, frente a la Asamblea Legislativa, sentado al lado de CFK y en la cara de dos de los cuatro jueces de la Corte (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti), Alberto Fernández respondió con un arsenal de artillería pesadísima que descargó sobre la Justicia y, de paso, sobre la oposición. Eso sí: no usó la palabra proscripción.

Primero calificó de "perseguida a Cristina y reclamó celeridad para el esclarecimiento del atentado que sufrió su compañera de fórmula el pasado 1 de septiembre. “Condeno el intento de asesinato a la vicepresidenta”, afirmó en los primeros párrafos de su mensaje.

El jefe de Estado le pidió a la Justicia que “juzgue y condene” a los responsables del atentado. “Les pido que actúen con la misma premura con la que se archivan causas contra jueces y empresarios poderosos”, dijo.

Mi examigo Horacio

Con el segundo golpe consiguió levantar la temperatura de un recinto que venía frío. Fue cuando se metió en el barro de la disputa de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Levantó la voz el Presidente:

"Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina".



"Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país".

A esta altura, la oposición había estallado en gritos que incluyeron insultos. El Presidente devolvió uno personalizado: "Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, es un honor", le dijo al legislador del PRO por la Ciudad.

"Soy orgullosamente porteño -siguió el Presidente, a los gritos-, pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. (...) Estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria".

Más:

"La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce 'cuestiones políticas no judiciables' y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas".

"Debemos reflexionar sobre la calidad de nuestras instituciones".

Sótanos macristas

En la parrafada que levantó a las dos tribunas, al punto de que llegó a escucharse el cántico "para Alberto la reelección", Fernández combinó las críticas a la Corte, a la que acusó de "tomar por asalto el Consejo de la Magistratura", y al macrismo, es decir, a lo que considera un sistema de connivencias que asegura haber eliminado.

"Prometí -dijo- que pondría fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal".

"Digo todo esto sabiendo que de nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder", agregó. Teléfono para el amigo Horacio por el escándalo de Lago Escondido y los chats de su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro.

"No hablo en abstracto", blanqueó y desarrolló: "Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos, la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, exagentes de inteligencia y políticos".

Como un resumen anticipado de todo lo anterior, el Presidente sentenció: "Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos".

Más para Larreta

"No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución", dijo y pareció responder -de paso pegándole a Mauricio Macri- a la acusación que le hiciera el jefe de Gobierno porteño cuando dijo que el Presidente, en el marco de la pelea por la coparticipación, había "quebrado el orden institucional" y "atentado contra la democracia".

"Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban Mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no", señaló y enumeró:

"Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto".

"Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero".

"Nosotros no trasladamos jueces e integramos Cámaras para incidir en causas en las que se persiguen políticos opositores".

"No son nuestros funcionarios los que se pro fugan de la Justicia alegando persecuciones".

"Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la república".

"Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial".

Esta proscripción no es mía

Fernández no le aflojaba y las bancadas de la oposición seguían en llamas. "Hace años -continuó escalando el Presidente- que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley".

"Hace unos meses -recordó- esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política".

Por si no había quedado claro, el jefe del Estado cerró: "Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia. Levantamos nuestra voz porque el reclamo de justicia cobra vigencia una vez más cuando el derecho se tuerce por el odio y la persecución política".

Fuente: Letra P, sobre una nota de Juan Rezzano