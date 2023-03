Conmoción por la muerte de María Onetto: los famosos despidieron a la actriz y le dedicaron sentidos mensajes

noticia de la muerte de María Onetto sacudió a la escena artística nacional. Minutos después de que conociera el hecho, colegas y fanáticos de la actriz de 56 años inundaron las redes sociales con sentidos mensajes y recuerdos de su trayectoria artística.



La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de su cuenta de Instagram. “Con gran dolor despedimos a nuestra afiliada, la querida actriz María Onetto. Su prestigiosa y nutrida trayectoria incluye trabajos en teatro, cine y televisión. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, escribieron.

Los famosos despidieron a María Onetto en redes

Una de las primeras en expresar su dolor fue la periodista Marcela Coronel, quien compartió una foto junto a la actriz y lamentó: “¡María Onetto. Enorme, enorme actriz! No puedo creer despedirte. Hermosa persona... Q.E.P.D”.

A ella le siguió, Marcela Godoy que, junto a una postal desde la radio, expresó: “María querida, verte en el escenario, era mágico. ¡Qué gran actriz! Qué tristeza inmensa... Se te va a extrañar. Descansa en paz. Maria Onetto Q.E.P.D”.

Por su parte, Gonzalo Heredia se limitó a escribir con tristeza: “Qué pena lo de María”. Mientras que Jorgelina Aruzzi compartió la noticia en sus historias de Instagram con una foto de la actriz

A su turno, Thelma Fardin lamentó la pérdida. “El dolor es infinito, cómo no pudimos cuidarla y abrazarla”, expresó conmovida.

La escritora y psicoanalista Natalia Zito también le dedicó un sentido mensaje. “No puedo creer, no acepto que #MariaOnetto esté muerta. Con ella aprendí no solo cosas de teatro, de poesía, de literatura; en sus clases aprendí cosas de mí, sin que las dijera, crecí gracias a ella, a su modo de pensar, de hablar, de jamás ser condescendiente. Maldita muerte”, sostuvo en un tuit.

Qué le pasó a María Onetto

La reconocida actriz María Onetto murió a los 56 años. Según trascendió, fue encontrada muerta en su casa luego de que sus más cercanos se preocuparan porque no contestaba el teléfono: “Desde el día 27 de febrero no respondía llamados. Ella se encontraba en estado depresivo debido a la perdida de su madre. Por este motivo ingresaron al domicilio por medio de un cerrajero, en el lugar no se advirtieron signos de violencia, se pudo ver a la actriz recostada en la cama”.

Fuente: TN