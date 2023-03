Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta sumaron otra foto a la interna de Juntos por el Cambio

El carnaval de Jujuy, la Fiesta de la Vendimia en Mendoza y ahora la exposición rural ExpoAgro, en San Nicolás, se convirtieron en escenario de la “guerra” de fotos que tiene como protagonistas a los potenciales precandidatos presidenciales en Juntos por el Cambio.

En esta ocasión, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya lanzado como precandidato a presidente, y el gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, volvieron a posar ante los flashes, alimentando las especulaciones sobre una eventual alianza entre los sectores del PRO y el radicalismo que ambos lideran para decantar en una fórmula para competir en las PASO.



La postal llega luego de la polémica que generó la imagen de Patricia Bullrich, la otra presidenciable de la oposición y a la postre presidenta del PRO, rodeada de dirigentes radicales no alineados con la conducción de Morales. Sucedió en la popular Fiesta de la Vendimia, en la provincia de Mendoza, donde Facundo Manes, Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés, Carolina Losada y Luis Naidenoff acompañaron a Bullrich con la sugestiva pose.

Mientras el equipo de la ex ministra de Seguridad se apresuró a difundir la foto, el gobernador jujeño no tardó en expresar su molestia. “Eso fue armado por Macri para debilitar al radicalismo”, manifestó apuntando contra el ex presidente, mientras les pidió a sus correligionarios unidad.

La competencia de mensajes al electorado en la antesala del inicio de la campaña electoral encuentra a Juntos por el Cambio, principal fuerza de oposición en la política nacional, con sus dirigentes tejiendo alianzas y potenciales estrategias antes de que inicie formalmente el calendario electoral.

Todos proyectan una competencia abierta en elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en donde la alianza de los partidos que integran el frente jugará un rol determinante.

Así, dos de los líderes del PRO, Bullrich por un lado y Larreta por el otro, intentan sumar al radicalismo. El partido centenario, lejos de mostrar uniformidad, tiene a sus dirigentes intentando erigir candidaturas propias.

Por caso, el gobernador de Jujuy ya anticipó que lanzará su candidatura con un acto en el estadio Luna Park el próximo 15 de marzo.

Se trata de uno de los dirigentes que eligió abrazar la estrategia de moderación que decidió presentar el jefe de gobierno porteño. “No soy paloma, pero es necesario el diálogo”, señaló Morales.

En la vereda de enfrente, la de los halcones que entienden que las posiciones más duras e intransigentes con el kirchnerismo son las más apropiadas para el momento, se encuentra Bullrich, quien al igual que Larreta busca sumar al radicalismo que escapa al liderazgo del gobernador de Jujuy.

El paso por Expoagro

Luego de coincidir con Horacio Rodríguez Larreta, el presidente del radicalismo brindó una conferencia de prensa en la que defendió el programa de gobierno que aseguran haber desarrollado a lo largo de este tiempo.

“Nosotros no somos un rejunte, esto que digo es compartido por las demás fuerzas de JxC. Obviamente,el tema es quien es el mejor candidato para implementar el programa. Yo creo que se necesita un presidente que tenga carácter, capacidad y experiencia de gestión, que apueste al diálogo”, afirmó.

“El gobierno tiene que dejar de ponerle el pie en la cabeza al campo. Debemos generar regímenes de créditos permanentes a los que puedan acceder también los pequeños productores, cambiar la legislación laboral, bajar la inflación , ordenar la economía, unificar el tipo de cambio”, agregó.

