Cristina Kirchner lanzó duras críticas a la Justicia y pidió revisar el acuerdo con el FMI

Cristina Kirchner volvió a hablar en público luego de largos meses y de que se conocieran los fundamentos de la condena en su contra en la causa Vialidad. Ante un auditorio colmado en la Universidad Nacional de Río Negro, la Vicepresidenta no dejó pasar la oportunidad para criticar duramente a la Justicia, hacer referencia a la economía bimonetaria y, solapadamente, criticar a Alberto Fernández, pero también puso el foco especialmente en la economía, en el acuerdo con el FMI y apuntó nuevamente contra Martín Guzmán, aunque sin nombrarlo.

“Si te dieron 45 mil millones los vas a tener que devolver, nadie pretende que no lo devuelvan”, aclaró la Vicepresidenta a referirse a la deuda con el FMI y agregó: “Los programas económicos no son una cuestión de fe, son objetivos que se persiguen y la eficacia y eficiencia para lograrlos”.

Según analizó, “parte de la responsabilidad institucional también es decir lo que puede pasar si se firman determinados acuerdos que terminan siendo inflacionarios. Por una razón sencilla: si en una economía bimonetaria tengo que ir en la devaluación por arriba de la inflación y en la tasa de interés por arriba de todo eso; y además tengo que eliminar todo tipo de subsidios en una economía de las características de la Argentina”.

“Los acuerdos no pueden ser lo mismo para todos. No, no. Esto es lo que sostuve, sostengo y sostendré siempre. Creo que es importante, porque lo van a tener que hacer, se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo”, resaltó.

En ese sentido, respondió a los economistas que proponen la dolarización de la economía: “La dolarización, de producirse en la Argentina, el gran sacrificio van a ser las clases medias Argentinas. Los que cortan las calles no van a tener mayores problemas. El mayor consumidor de dólares son las clases medidas. Si hay una dolarización, el empobrecimiento de las clases medias no va a tener límites. ¿Cuánto va a valer su salario?”.

En concreto, la Vicepresidenta propuso “una profunda reforma en el BCRA en el rol de cuidar la moneda, que es cuidar el tamaño de la economía. El valor de la moneda no es el valor nominal, es cuando se convierte en el patrón de la economía”.

“La economía en negro no son los planeros, a los planeros los tenemos registrados. Hay 11 millones que no están registrados. Tenemos un economía bimonetaria y una parte importante importante en negro. No sé cómo estamos vivos todavía”, alertó durante su discurso.

Además, reconoció que la “economía está creciendo y el empleo también pero son de baja calidad y bajos salarios”. También se refirió a los dirigentes que responsabilizan al déficit fiscal como responsable de la inflación: “Lo virtuoso es no gastar más de lo que entra pero es un instrumento para evitar la recesión”.

“Hay una gran discusión en cuanto a qué ocasiona esta inflación desmedida, a diferencia de otros países. Durante mucho tiempo se decía que si le aumentan los salarios, esto genera inflación”, analizó la Vicepresidenta al analizar la economía argentina y agregó: “Los que me dieron lecciones sobre cómo resolverlo, llevaron a la inflación al 54%. Está claro que los salarios no son la causa de la inflación”.

Con información de www.infobae.com