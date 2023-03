Victoria Tolosa Paz no cede ante Belliboni: «En vez de un acampe, que haga una fila para validar los datos»

Victoria Tolosa Paz continúa con su firmeza de no dar el brazo a torcer pese a las presiones que ejercen los movimientos piqueteros. La funcionaria rechazó cualquier tipo de advertencia o amenaza de Eduardo Belliboni. Le exigió que se siente a dialogar en vez de realizar acampes en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Desarrollo Social nuevamente se expresó ante el reclamo de los dirigentes sociales. Los grupos piqueteros pretenden que no sean dados de baja los beneficiarios de plan Potenciar Trabajo. Desde el Ejecutivo respondieron que no cumplieron con los requisitos planteados desde un primer momento y por eso fueron apartados del pago mensual.

Los grupos piqueteros no permitieron que suceda la baja de los planes y, con Eduardo Belliboni a la cabeza, se realizaron manifestaciones y acampes en el centro porteño y diferentes jurisdicciones del país. Sin embargo no lograron quebrantar la postura de Victoria Tolosa Paz, quien reiteró que no habrá reincorporación a quienes validaron sus datos y no cumplieron con los requisitos.

Por otra parte, quiso solucionar el inconveniente que plantea el titular del Polo Obrero. Belliboni aseguró que algunos beneficiarios no cuentan con herramientas para validar los datos. Como réplica, Victoria Tolosa Paz indicó: “Le pido a Belliboni que, en lugar del acampe, haga una cola grande en la av. 9 de Julio y le validamos a los beneficiarios uno por uno», explicó en Radio 10.

La ex diputada nacional vislumbró una utilización política además. En reiterada ocasión mencionó que las organizaciones sociales tienen intereses que van por encima del beneficio: “La discusión política la tenemos que dar en las urnas, no usando a la gente más pobre de la Argentina«, concluyó la titular de la cartera de Desarrollo Social.

* Para www.elintransigente.com