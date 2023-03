Fernando “Chino” Navarro: “Estamos rogando que Milei saque muchos votos”

El Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, que también es uno de los principales dirigentes del Movimiento Evita, hizo una particular autocrítica este domingo sobre la situación que atraviesa el Frente de Todos.

“Pareciera que nos animamos a discutir qué país queremos. Entonces estamos discutiendo quién va a encabezar la lista de diputados. Quién va a ser gobernador. Cuando si fueran solamente dos fuerzas en la provincia de Buenos Aires, perdemos la elección. Estamos rogando que (Javier) Milei saque muchos votos, eso habla de que hemos perdido el Norte político”, sentenció Navarro.

En diálogo con FutuRock, el dirigente argumentó: ”Parece que no lo queremos ver. Queremos hablar de cualquier cosa, menos de las cosas importantes. Ni qué hablar de lo que le pasa a millones de argentinos. Muchos políticos, muchos compañeros valiosos se han asilado y no saben lo qué le pasa a la persona que ve en la esquina“.

Navarro es un funcionario cercano a Alberto Fernández y que lo ha respaldado en estos tres años plagados de internas dentro del oficialismo. Respecto a posible candidatura del Presidente, dijo que “no ha definido nada” y que la organización social que lidera “definirá en su momento” si acompañan o no esa postulación.

“Lo vamos acompañar hasta el final del gobierno de una forma institucional por un tema de responsabilidad. Tenemos una buena relación con Alberto, lo que no quiere decir que coincidamos en todo”, sostuvo. Cuando le consultaron si el Presidente debe ir por la reelección señaló que no lo sabe, y que aún no ha hecho un balance de toda la gestión. “Tiene el derecho de ser o no. La decisión la tomará él”, indicó.

En otro tramo de la entrevista se refirió al lanzamiento de “El Partido de los comunes”, la nueva agrupación política que nuclea a las organizaciones sociales más voluminosas e influyentes del país. “El objetivo es tener un instrumento político electoral. Con la política tradicional, desde el 75′ a esta parte, no hemos dado pie con bola. Salvo en algún momento excepcional, empeoramos las condiciones de la Argentina”, aseguró.

Navarro apuntó al interior del Frente de Todos y, al explicitarlo, le envió un mensaje al núcleo duro del kirchnerismo, encargado de los cierres en el momento en que se definen las listas de candidatos: “Cuando se negocia en una mesa muy chiquita, hay intereses y te dejan afuera... Nosotros tenemos un partido y, si no nos quieren poner en la lista, que no nos ponga, vamos a ir a las PASO igual”.

En esa línea, el funcionario nacional expresó: “Saquemos muchos o pocos buenos, no vamos a quedar sujetos a la negociación o la extorsión de turno del cierre de las listas”. Además, advirtió que no ve el “debate adentro” del oficialismo y que, en todo caso, lo que hay es un debate entre dirigentes y no con la sociedad, lo que consideró “un error”.

Respecto al nuevo espacio político de las organizaciones sociales, dijo que van a tener “un candidato a presidente” y afirmó que consideran importante “que haya, por lo menos, dos propuestas electorales en términos de nombres e ideas”. Es decir, alentó las PASO dentro del Frente de Todos.

“Vemos con preocupación que no podemos resolver un programa para presentar en el marco de la actual crisis. Todos estamos en este barco y si el barco se hunde, se hunden todos”, fue la frase con la que logró sintetizar las discusiones de poder interna que hay en el Gobierno.

Por último, contó que la intención del Movimiento Evita “es acompañar un candidato que vea que la economía popular es un motor importante de la reconstrucción argentina, donde hay 8 millones argentinos que trabajan sin derechos”. En ese sentido, lanzó una crítica a la dirigente política que “no vio el fenómeno de la economía popular”.

