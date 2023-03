Juan Manuel Urtubey: «Imagino más un Gobierno como una fábrica que como una financiera»

Se acerca cada vez más el momento de las elecciones 2023 y algunos precandidatos presidenciales muestran definiciones claras sobre la Argentina a la que aspiran. Uno de ellos es Juan Manuel Urtubey, quien en una entrevista televisiva volvió a diferenciarse tanto del actual Gobierno como del anterior. También, defendió el modelo productivista y cuestionó el actual sistema de impuestos.

Urtubey se mostró en la señal TN, después de haber realizado un plenario militante en el Partido de Tres de Febrero, dentro del Gran Buenos Aires. Consultado acerca de por qué aspira a ser presidente en una alianza que incluye a Juan Schiaretti, fue enfático. «Queremos construir una opción para todos los argentinos que creen que este gobierno no debe seguir porque es un fracaso, pero que eso no nos debe hacer volver a lo anterior que ya ha fracasado», dijo.

Ante ese panorama, Juan Manuel Urtubey destacó que junto al cordobés y a otros dirigentes «anti-grieta», «planteamos una alternativa superadora que cambie la agenda de Argentina, porque si seguimos así, no pensemos que nada va a cambiar». Por su parte, destacó la «movilidad social ascendente» que caracteriza al peronismo. Pero sostuvo que «por primera vez desde 1853, estamos yendo para atrás, con los hijos viviendo peor que sus padres».

El modelo económico de Juan Manuel Urtubey

Por su parte, el ex gobernador de Salta se refirió al modelo económico al que aspira. «Imagino más al gobierno como una fábrica que como una financiera. Si vos mirás la última década y media, hay una lógica estrictamente financiera. Tenemos que cambiar el eje y pasar a un modelo de crecimiento«, llamó. «Eso no es cuento, es poner todos los elementos del Estado al servicio de la economía, no al revés como se hace hoy», destacó.

En ese marco, Urtubey, quien frecuentemente visita fábricas o comercios PYME, sumó más definiciones en tono crítico al modelo actual. «Tenés que ver cuáles son los ejes que a través de exportaciones pueden plantarnos en un lugar de crecimiento. Economía del conocimiento, complejo agroalimentario, generación de energía, minería sustentable, y obviamente turismo«, enumeró. «Para crecer al 7% hay que bajar impuestos, bajar cargas sociales, garantizar seguridad jurídica y previsibilidad», dijo, planteando que ese escenario está lejos de verse en la actualidad.

