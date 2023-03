Nicole Neumann contó lo que le dijo Pampita en la intimidad por su casamiento con Manu Urcera: "Tenemos problemas reales"

A pesar de que hace años que los rumores indican que están enemistadas, Nicole Neumann y Pampita se han juntado para poder compartir el puesto de jurado de Los 8 escalones de los 2 millones, programa que conduce Guido Kaczka por Eltrece.

Ambas parecieron limar las asperezas y fue la rubia quien aclaró que ahora tienen una buena relación: “La recibimos en nuestro programa tan amablemente. Estamos trabajando juntas y nos llevamos bien”, había comentado.

Ademas para dejar en claro que no hay ningún tipo de rivalidad, Neumann reveló: “Me felicitó por el casamiento. Tenemos una relación cordial de laburo. Hoy estamos grandes, con hijos, tenemos problemas reales”, dijo en diálogo con Roberto Funes Ugarte en su ciclo radial Co te va, Co, te va, en La 990.

En una reciente entrevista, Kaczka había hablado sobre la relación que tienen las dos modelos y dejó de lado los rumores que indicarían que ninguna estaba de acuerdo de trabajar en el mismo programa. “Que no se quisieran juntar no ocurrió, ya lo habíamos hablado antes el que esté Pampita, incluso antes de que yo me vaya de viaje había hablado de eso”, había asegurado Guido mientras lo entrevistaron en su programa radial en La100 FM.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Al parecer las prestigiosas modelos estarían peleadas desde el 2001, cuando Carolina comenzaba en el mundo del modelaje pisando fuerte. Eso habría provocado el malestar de Nicole, quien ya tenía algunos años de carrera.

Según se rumoreó, Geraldine Neumann (hermana de Niki), y Julieta Prandi habrían apodado a Carolina Ardohain como “Muqui”, en referencia a la palabra mucama, de manera despectiva por haber empezado hace poco.

