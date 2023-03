El tierno gesto de Benjamín Vicuña con Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán

La relacion entre Pampita y Benjamín Vicuña atravesó diferentes estadios, primero como pareja, y padres de Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña. Luego su vínculo se transformó cuando se separaron y Benjamín empezó a salir con la China Suárez, allí la armonía explotó por los aires y todo se derrumbó. Por suerte, el tiempo pasó, Pampita conoció a Roberto García Moritán y volvió a confiar en el amor y su vínculo con Benjamín mejoró notablemente.

Hace pocas horas trascendió un gesto que tuvo Benjamín Vicuña con Ana García Moritán, la hija de Carolina con Roberto: "Me cuentan que hay tan buena onda, entre Benjamín Vicuña, con su ex Pampita, y Moritán, que el otro día llevó a Anita al jardín", reveló Gossipeame, la cuenta de Instagram sobre el mundo del espectáculo.

Esta situacion era impensada años atrás. Pero la madurez y el paso del tiempo demostró que las heridas se cierran y la unión es más importante por el bien de los hijos.

De hecho, hubo otras situaciones en las cuales prevaleció la unión. Pampita acompañó a Benjamín, cuando falleció su papá, Juan Pablo Vicuña Parot, debido a una enfermedad. En aquella oportunidad Pampita declaró: "Es un momento en el que nos abrazamos todos, nos cuidamos, nos respetamos y nos acompañamos".

"Yo quiero mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron porque yo llegué solita, y me acompañaron en todos los momentos de mi vida", aseguró la modelo.

