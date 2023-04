Adriana Cantero pegó el portazo y no es más ministra de educación de Perotti

Adriana Cantero dejó de ser la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Este viernes, en un acto en Rosario, el gobernador Omar Perotti le agradeció su “compromiso” y a la vez presentó a Víctor Debloc, su sucesor. La propia Cantero confió los motivos por los cuales se aleja del cargo, en el que estuvo desde el inicio de esta gestión provincial.



“La única razón de mi alejamiento es la que comentó el gobernador, que como bien dijo este es un cargo que requiere estar todo el tiempo disponible”, aclaró la ex ministra Cantero en diálogo con los medios.

“En este último tiempo, me surgieron algunas cuestiones de salud, no graves pero que merecen mi atención y encendieron una alerta que me indica que debo parar un poco”, agregó.



Por su parte, Omar Perotti expresó que “es un día especial porque estamos despidiendo a Adriana de su función de ministra de Educación y estamos recibiendo a Víctor (Debloc) en su reemplazo”.

“Queremos agradecer la tarea de Adriana, su responsabilidad de saber que aquí tenemos que estar 7 por 24 y cuando sus condiciones empezaban a no ser esas, nos lo planteó e hizo un esfuerzo adicional también. Así que muchísimas gracias Adriana”, reflejó.

El gobernador también le dio la bienvenida al nuevo ministro, que ya venía trabajando en el Ministerio como segundo de Cantero: “Y para Víctor todo el deseo de seguir cuidando las cosas que están bien y como siempre decimos, de poner el empeño de corregir las que podamos corregir y dejar sentadas las bases de algo sólido para seguir mejorando todos los días”, señaló Perotti.





“Llegamos a esta gestión con el compromiso de mejorar lo que hemos recibido, de entregarlo mejor, y con el profundo deseo de que el que venga, aun lo haga mejor. Es la única forma en que una sociedad crecem una sociedad va generando las posibilidades de inclusión y de certezas para todos”, comentó Perotti.



Y en el marco de la actividad que estaba liderando en jardines, culminó: “Agradecemos a todas las docentes de la provincia, que día a día ponen lo mejor de sí por nuestros niños y nuestras niñas”.

Fuente: Rosario 3