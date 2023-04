Horacio Rodríguez Larreta se refirió por primera vez a su eventual compañero de fórmula

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió este sábado por primera vez a su eventual su compañero de fórmula en las elecciones 2023. En este sentido, el dirigente del PRO afirmó que aún no definió quién lo acompañará en el segundo lugar de la lista. De todas formas, aclaró que será “alguien de Juntos por el Cambio que refleje la unidad”.

“Va a ser alguien de Juntos por el Cambio que refleje la unidad de Juntos por el Cambio, que está más consolidada. Podría andar o no una posibilidad de fórmulas cruzadas”, enfatizó Rodríguez Larreta en declaraciones a Radio La Red. “Alguien de Juntos por el Cambio es alguien del PRO, del radicalismo, de la Coalición Cívica, del Peronismo Republicano, Republicanos Unidos”, subrayó.

En esa línea, enfatizó: “Yo creo en la unidad y defiendo la unidad”. Seguidamente, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires reiteró que si bien aún no tiene decidido quién lo acompañará en la boleta, recordó que tiene tiempo de definirlo “hasta mitad de junio”. Por otra parte, Rodríguez Larreta anticipó que, en caso de resultar electo como jefe de Estado, buscará “estabilizar el país”, ya que “con estos niveles de inflación no se puede hacer nada”.

“Lo que viene es muy difícil, pero yo estoy preparado, tengo experiencia de gestión en el Estado desde hace muchos años y voy a trabajar con la convicción de que la Argentina se merece mucho más y que podemos estar mucho mejor”, advirtió el dirigente del PRO. En medio de la interna porteña, donde el partido amarillo definió presentar un solo precandidato a jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta se mostró con su actual ministro de Gobierno y aspirante a sucederlo, Jorge Macri, en el barrio de Almagro.

Rodríguez Larreta y Macri, primo del ex presidente Mauricio Macri, compartieron un café con vecinos de Almagro, donde intercambiaron opiniones sobre la realidad de la Ciudad y repasaron los principales desafíos que tiene por delante Argentina. “Desde hace 15 años me junto tres veces por semana con vecinos. No preguntamos a quién vota cada uno. Yo soy el Jefe de Gobierno de todos. Es una práctica que no la cambio por nada”, enfatizó el político.

* Para www.elintransigente.com