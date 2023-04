“No más retenciones”: Juan Manuel Urtubey en contra de la última medida de Sergio Massa para el Campo

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció este miércoles el Programa de Incremento Exportador destinado al complejo sojero y a las economías regionales. A través de la misma, el Gobierno busca aumentar las ventas al exterior y fortalecer las reservas. Sin embargo, el lineamiento no fue bien recibido por las entidades del agro y tampoco por la oposición. Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta y precandidato a presidente, fue uno de los que se manifestó en contra al pedir que no haya “más retenciones” al Campo.

Desde su cuenta de la red social Twitter, Urtubey se limitó a objetar: “No más retenciones”. Esa oración la acompañó con una reciente entrevista que brindó al portal Infobae. En la misma, ante la consulta sobre qué hacer con el tipo de cambio, explicó: “Si uno tiene como eje generar 7% de crecimiento anual de la economía y lograr que el crecimiento del gasto público no supere el 2% anual, te voy a poner en caja la economía argentina en un período de transición de cuatro años, en el que se va a ordenar la economía”.

“La discusión no es cuál es el tipo de cambio y cómo lo controlo, sino qué es lo que yo necesito para generar el desarrollo y el crecimiento económico del 7% que necesito durante cinco años. Entonces el eje es diferente, no es tratar de ir acomodando las variables para ver cómo consigo la guita para pagar los gastos del Estado, es al revés. Es cómo acelero el Producto Bruto de la Argentina”, amplió el dirigente salteño.

Asimismo, planteó que el problema de la inflación “obviamente que es multicausal, pero esencialmente tenés un problema de divisas, porque no logras exportar lo que estabas exportando y entonces dejas de alentar las exportaciones, haciendo al revés de lo que necesita el país”. “En vez de meter tremendas retenciones para exportar una ‘torta’ pequeña, es mejor exportar una ‘torta’ mucho más grande sin retenciones y se podrá tener más ingresos. Esto es básico”, subrayó.

Urtubey afirmó entonces que plantea eliminar las retenciones. Al respecto, puntualizó: “En la Argentina lo que hay que hacer es generar una lógica en donde los impuestos, los aranceles, en definitiva, sean herramientas de política económica, no mecanismos de haber de qué manera recaudo la guita que necesito”. “Entender un modelo de país, ¿hace cuánto que abandonamos la lógica de la planificación en la Argentina? La Argentina necesita planificación y lo que hay que saber es adónde ir y adónde quiere llevar el país”, dijo.

“Lo importante es determinar cuál es la matriz que yo necesito para que la Argentina crezca y crezca con inclusión. Para eso, necesito primero crecer, porque si lo único que pienso es en la inclusión y no en el crecimiento me pasa lo que me está pasando hoy”, se explayó el precandidato presidencial. Y sintetizó: “Lo que yo tengo que pensar es qué herramientas, qué instrumentos voy a utilizar, en una Argentina en crecimiento”.

Por último, sobre si levantaría las restricciones cambiarias, el denominado cepo, Urtubey dijo: “Si estoy diciendo que planteo un modelo de una Argentina exportadora, no puedo laburar con esa lógica del cepo, es absurdo. ¿Esto se va a hacer de la noche a la mañana? No, es imposible, sería un irresponsable si digo que lo voy a hacer. Pero la Argentina tiene que ir hacia allí”, concluyó.

* Para www.elintransigente.com