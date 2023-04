Facundo Manes apuntó contra Juntos por el Cambio y advirtió: "No doy por ganada la elección"

Facundo Manes advirtió que no es segura una victoria de la Juntos por el cambio en las próximas elecciones y apuntó contra la conducción de la oposición, al considerar que en el espacio no se están discutiendo ideas ni proyectos. A su vez, advirtió que hay "operaciones" alrededor de su figura.

"Juntos por el Cambio no tiene la elección asegurada", sostuvo el diputado radical en diálogo con Luis Novaresio en +Entrevistas (LN+) y planteó: "Veo que en mi partido hay más discusión de egos y personalidades que de ideas".

El marcó distancia de la discusión electoral: "No voy a ser candidato a cualquier costo. Hay que discutir ideas y saber para qué se quiere el poder. Hay que poner las candidaturas abajo, y las propuestas, las ideas y los equipo arriba". "Todo el mundo habla de candidaturas con liviandad, cuando la gente no llega a fin de mes y vive con miedo. No hay conciencia", sostuvo.

Manes luego advirtió: "A veces estamos como (Eduardo) Angeloz y su lápiz rojo. Si nos seguimos metiendo con ese discurso, hablar sin esperanza y más sufrimiento, podemos perder las elecciones. Y además con las internas, que nos hace hablarles al voto histórico".

A medida que se acercan las fechas del calendario electoral, el diputado de la Unión Cívica Radical se mostró "preocupado" con respecto al debate interno. En relación a esto, señaló que no se debe repetir el escenario de 2015, donde la coalición fue solo "una alianza antikirchnerista" que no estaba pensada para el ámbito de Gobierno.

"Ocho años después no podemos ir a una alianza para ganarle al otro", enfatizó haciendo un paralelismo con el Frente de Todos, espacio sobre el que dijo que se conformó con evitar la reelección de Mauricio Macri.

"Tenemos que tener una discusión de ideas y yo no las veo. Veo discusiones de ego, de poder, de campañas. Y también lo que veo es que le hablamos al voto histórico en medio de las internas. Si no no auscultamos bien lo que pasa en la sociedad, si no representamos la sociedad de este momento, hoy Cambiemos puede perder la elección. No la doy por ganada", agregó.

Sobre su candidatura, Manes calificó como "operaciones políticas" a las versiones que lo señalan como posible aspirante a vicepresidente en una boleta del frente opositor. Y aclaró: "Mi candidatura depende de que haya circunstancias adecuadas para que alguien pueda unir diferentes sectores del país".

"Falta mucho tiempo para decidir una candidatura y yo no le debo nada a nadie en esta carrera. Es más, vine a poner más que a sacar", sostuvo el neurocientífico y rechazó el hecho de que lo traten de "tibio" por su falta de definición: "Tibios son los que no quieren reconstruir la Argentina, los que quieren poder y la mezquindad de su beneficio personal", lanzó.

"Tiene que haber una propuesta, un destino común. Acá se busca anular al otro, es un país de chicanas. En la Argentina somos todos pobres en ese sentido. Hay gente que la pasa mal materialmente, no tiene donde comer o dormir, pero somos pobres en una discusión pequeña del atajo, la miseria y la posibilidad de pensar en grande", concluyó.

Sobre los libertarios: "Proponen un país que es una chantada”

Sin hacer una mención directa a Javier Milei o a algún otro dirigente del liberalismo, el diputado radical disparó sin dudarlo contra los referentes políticos de estos espacios, asegurando que no es posible poner sus ideas en práctica y atacando proyectos como la anulación del Banco Central y la dolarización de la economía.

"Los libertarios proponen un país que es una chantada, no existe el país que proponen", sostuvo y explicó: "Dolarizar la economía sería pulverizar los salarios e hiperinflación, porque Argentina no tiene un Estado que acceda al crédito y tampoco dólares en el Banco Central. ¿Qué país se ha desarrollado sin tener un banco central independiente?".

Asimismo, advirtió que "hay que ser cautos con aquellos que quieren cambiar todo a lo guapo" y señaló que dichas propuestas responden a la falta de orden y respeto por la autoridad que identifica actualmente a la sociedad: "Estamos viviendo un país donde ya existe lo que quieren los libertarios, un país donde el Estado, tal como lo conocimos de chicos, ha colapsado. Es una frustración".

