Patricia Bullrich pidió licencia en el PRO para hacer campaña con las manos libres

La titular del PRO, Patricia Bullrich, anunció este viernes que tomará licencia como presidenta del partido amarillo para que "no se confunda la institucionalidad partidaria" con su precandidatura a Presidenta y así poder desarrollar su campaña con las manos libres. La decisión se produce horas después de que se revelara que su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, evalúa seguir el mismo camino en el Gobierno porteño.

"Solicito una licencia a mi cargo de Presidente del Partido. Lo hago por respeto a los valores que me guían, debiendo ser siempre consecuente con la verdad. Se torna entonces imprescindible que mis actos sean claros y no se confunda la institucionalidad partidaria con mi precandidatura a Presidenta de la Nación", señala Bullrich en el pasaje principal de la carta de pedido de licencia.

A través de su cuenta de Twitter, la exministra difundió su decisión e hizo hincapié en la cercanía del proceso electoral para argumentar que "siendo consecuente con los valores de la verdad y la transparencia" resolvió correrse de la conducción partidaria.

Titulada "Predicar con el ejemplo", la carta es un mensaje a la interna amarilla, detonada por la decisión de Larreta de motorizar una elección a doble urna en la Ciudad, a contramano de los deseos de Bullrich y de Mauricio Macri. La exministra directamente lo acusó de "manipular las reglas".

La carta de pedido de licencia de Bullrich sostiene que desde febrero de 2020, desde la presidencia de Propuesta Republicana (PRO) trabajó "para abrir instancias participativas para dotar al partido de una nueva energía para que se transforme en una herramienta que represente las causas que la sociedad tiene sin resolver y donde la política debe jugar un papel definitorio para encontrar las soluciones dentro del campo de la República, la Democracia y la Libertad".

Tras repasar sus actividades en todo el país, Bullrich se jactó del impacto electoral de su gestión al "instalar nuestra campaña de los cinco Senadores" para las legislativas de 2021.

"Esa fue una de las lecciones más importantes que me ha llenado de emoción y ha acrecentado mi inquebrantable convicción sobre los tiempos futuros. Ese futuro que está al alcance de la mano, con la certeza de las jornadas esperanzadoras que estamos comenzando a construir para consolidar definitivamente la Democracia y la Libertad. Sin las sombras oscuras del populismo, con una Argentina inserta en el mundo alejada de las dictaduras y las autocracias", agrega.

"Es por ello que siguiendo las líneas de trabajo que me impuse cuando tome la responsabilidad de liderar el PRO, y en virtud de que hoy estamos a las puertas del comienzo de la campaña electoral, solicito una licencia a mi cargo de Presidente del Partido. Lo hago por respeto a los valores que me guían, debiendo ser siempre consecuente con la verdad. Se torna entonces imprescindible que mis actos sean claros y no se confunda la institucionalidad partidaria con mi precandidatura a Presidenta de la Nación", sostiene en el párrafo principal del texto.

"La sociedad nos indica muy claramente que quienes lideren, deben marcar un camino", subraya y dispara contra Larreta: "Quienes nos ofrecemos para ejercer responsablemente ese liderazgo, debemos hacer todos los esfuerzos para separar nítidamente cada institución, dando pasos en un sentido correcto que afiance la República, sin aprovecharnos de los cargos públicos o partidarios, haciendo el esfuerzo de volver a dotar de prestigio a las herramientas de la institucionalidad".

"Por todas estas razones, pido esta licencia al cargo de Presidente con el que me siento honrada, hasta tanto culmine el proceso electoral del año 2023, no sin antes agradecer a todos los miembros de la estructura partidaria y a mis colegas presidentes de los partidos que conforman Juntos por el Cambio. Por la Democracia, por la República, por la Libertad", concluye la carta que cierra con su firma y el cargo que resigna y, a la vez, persigue: Patricia Bullrich, Presidente.

