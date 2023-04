Elecciones 2023: Neuquén y Río Negro votan gobernador y abren el cronograma con posible mensaje nacional

El cronograma de cara a las elecciones nacionales arranca este domingo en Neuquén y Río Negro, donde se elegirá a los nuevos gobernadores. Si bien se trata de dos distritos gobernados por partidos provinciales fuertes, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio y los libertarios de Javier Milei observarán cómo les va a ellos y se entusiasman con algún resultado de repercusión nacional.

En Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez del poderoso Movimiento Popular Neuquino (MPN) no tiene reelección e impulsa a su vice, Marcos Koopman, como candidato para que la provincia continúe bajo la administración del partido que la gobierna desde 1962.

En Río Negro se da una situación similar. El senador nacional y ex gobernador Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro (JSRN), líder indiscutido de la provincia, corrió de la carrera a su alfil y actual gobernadora, Arabela Carreras, para buscar un nuevo mandato.

Tanto en uno como en otro distrito, los principales frentes nacionales corren desde atrás pero usarán los resultados de los comicios para empezar a medir la temperatura de cara a las primarias (PASO) presidenciales de agosto y las generales de octubre.

En ese marco, la mayor expectativa la concentra Neuquén, donde los referentes nacionales de Juntos por el Cambio dividieron su apoyo entre distintas opciones y nadie descarta una sorpresa que impacte en la interna del frente opositor.

Elecciones 2023: los candidatos en Neuquén y la tensión de Juntos por el Cambio

Con un total de 546.166 electores, Neuquén elegirá gobernador, vicegobernador, diputados provinciales e intendentes y utilizará, por primera vez en toda la provincia, el sistema de votación de Boleta Única Electrónica.

Koopman está acompañado por Ana Pechen en la fórmula del oficialista MPN y la expectativa está puesta en la pulseada con Rolando Figueroa, diputado nacional del MPN que decidió abrirse del histórico partido para competir por la Gobernación con su propia fuerza, Comunidad.

El dato central es que Figueroa -quien comparte fórmula con Gloria Ruiz- recibió el apoyo del ex presidente Mauricio Macri, una jugada que generó cortocircuitos en Juntos por el Cambio porque el candidato a gobernador oficial de la coalición opositora es el también diputado Pablo Cervi.

La interna nacional de Juntos por el Cambio se hace sentir en Neuquén porque Cervi fue respaldado explícitamente por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y por la UCR -en especial el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau- y por Ricardo López Murphy. Así, la carrera entre Cervi y Figueroa tendrá contenido político nacional.

Y es que si el rebelde del MPN diera el batacazo tras recibir el apoyo de Macri sería histórico para la provincia pero si solo supera a Cervi también podría haber repercusiones en Juntos por el Cambio, especialmente tras la pelea entre el ex presidente y Horacio Rodríguez Larreta, en la que la Coalición Cívica y la UCR también quedaron en la vereda opuesta al ex presidente.

Por su parte, el Frente de Todos Neuquino postula como gobernador al ex intendente de Cutral Co Ramón Rioseco, quien lleva como vice a Ayelén Gutiérrez, líder de La Cámpora a nivel provincial, mientras que Carlos Eguía, ex dirigente de la Coalición Cívica, compite con el apoyo de Milei y empezará a medir la popularidad electoral del libertario. El Frente de Izquierda lleva la fórmula de Patricia Jure y Raúl Godoy.

Las elecciones en Río Negro

El frente provincial Juntos Somos Río Negro liderado por Weretilneck intenta continuar el camino que inició en 2015, cuando el hoy senador fue elegido gobernador luego de casi cuatro años como vicegobernador en ejercicio por la repentina muerte del peronista Carlos Soria.

El hoy senador nacional busca volver gobernar la provincia con un Juntos Somos Río Negro que este año incluyó a dirigentes peronistas, radicales y una pata kirchnerista liderada por el también senador Martín Doñate, de las filas de Cristina Kirchner. En la fórmula lo acompaña Pedro Pesatti, intendente de Viedma.

La parte del radicalismo que no se fue al oficialismo provincial se quedó en Cambia Río Negro (versión local de Juntos por el Cambio) para apoyar la candidatura de Aníbal Tortoriello, diputado nacional del PRO que va acompañado por Juan Pablo Álvarez Guerrero.

En tanto, el peronismo lleva dos listas separadas. Por un lado la de Unidad para la Victoria, que postula a Gustavo Casas como gobernador y a Luis Villarroel como vice. Por otro lado, Vamos con Todos lleva como fórmula a Silvia Horne y a Leandro Costa Brutten, con el apoyo de la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, hermana del ministro de Justicia nacional, Martín Soria.

Ariel Rivero, intendente de Campo Grande, es el candidato del partido Primero Río Negro que cuenta con el respaldo de Milei, mientras que el Frente de Izquierda postula a Gabriel Musa. Por el Movimiento al Socialismo (MAS) compite Aurelio Vázquez.

Cómo sigue el cronograma electoral

Luego de las internas abiertas que se realizaron en La Pampa el 12 de febrero pasado, los comicios de Río Negro y Neuquén son la primera escala de un calendario electoral con numerosas provincias que despegaron sus elecciones de las nacionales y se adelantaron.

La próxima fecha clave será el 7 de mayo, cuando vayan a las urnas Jujuy, Misiones y La Rioja para elegir a sus respectivos gobernadores y renovar las legislaturas provinciales.

Una semana después, el 14 de mayo, habrá otro "súper domingo" electoral cuando celebren sus comicios generales las provincias de La Pampa; San Juan; Tucumán; Salta y Tierra del Fuego.

Antes de las PASO nacionales del 13 de agosto habrá otras citas clave. El 11 de junio son las primarias en Mendoza y las generales en San Luis y el 25 de junio la provincia de Córdoba elegirá al sucesor de Juan Schiaretti.

* Para www.iprofesional.com