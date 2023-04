Elisa Carrió dijo que “Macri quiere estar con Milei” y reavivó la interna de Juntos por el Cambio

La interna en Juntos por el Cambio parece no tener fin y uno de los factores continúa siendo la irrupción de Javier Milei. Este domingo, la líder de la Coalición Cívica, y socia fundadora de la coalición opositora, Elisa Carrió, dijo que el ex presidente Mauricio Macri quiere estar al lado del diputado libertario, quien de inmediato salió a responderle.

En declaraciones a LN+, Lilita aclaró que quiere “lograr la unidad de Juntos Por el Cambio”, pero advirtió que “el gran problema de la oposición hoy es que hay un actor que no quiere estar más” en la coalición: “Mauricio”.



Según indicó la ex legisladora nacional, el año pasado “detectó” que Macri quiere aliarse con el referente de La Libertad Avanza. “No quiere estar con el radicalismo ni con la coalición cívica -lo dijo- quiere estar con Milei”, sentenció Carrió.

“Conozco mucho a Mauricio y lo acompañé durante su gobierno. Lo apoyé pese a no estar de acuerdo con muchas cosas de su gestión”, agregó y adelantó que el año que viene escribirá un libro “como contestación de su ‘Primer tiempo’”. Este último tiempo Lilita tensó la relación con el expresidente al contradecirlo públicamente en varios aspectos y al respaldar la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras las críticas y la vinculación con Macri, Milei eligió su red social favorita, Twitter, para salir a contestarle: “Traidores y arrastrados. Esto son los políticos casta argentos. Se colgaron de Mauricio Macri durante durante 20 años para robar cargos y ahora lo escupen. Nada bueno puede salir de un traidor”.

Milei también compartió una serie de tuits muy duros contra la referente de la Coalición Cívica. Uno de ellos redactado por el diputado porteño Ramiro Marra, en el que recuerda que Carrió comparó a Milei con Hitler: “Mira la barbaridad que dijiste. Sos vos el problema, no mires para afuera, mirate al espejo”.

El diputado nacional dio retuit a otro comentario crítico en el que un usuario acusa a Carrió de ser de la casta más rancia, zurda y empobrecedora que existe en el país”. “Años en el poder y cada vez estamos peor, claramente sos parte del problema. Te tiraste del barco para salir con el culito limpio cuando a Macri se le dió vuelta todo. Algunas personas tienen valores, otras precio”, reza el tuit que compartió Milei para apuntar contra Lilita.

Durante la entrevista que dio anoche Carrió, también vinculó vinculó a Milei con una agresividad de la cual aseguró no querer participar. “Veo la violencia y las cosas que se dijeron de Florencia Kirchner, que violan su intimidad, o las cosas que dice Milei y pienso que hay que alejarse del mal. Son como la contracara de Cristina. No me gusta estar en televisión entre tanta violencia”, expresó.

En este marco, advirtió que “la sociedad está deprimida” y se preguntó si se ayuda “diciendo la cosas que hoy se dicen en televisión”. Volviendo a mencionar al diputado libertario, planteó que a nivel mundial “hay un nuevo rumbo que va al autoritarismo” y comparó: “El discurso de Trump (Donald) no es distinto del de Milei”.

El que también le respondió con dureza a Carrió fue el filósofo Alejandro Rozitchner, quien fue funcionario de Macri durante el gobierno de Cambiemos: “¡Jubilate de una vez! ¡Basta de narcisismo!”, le escribió por Twitter, luego de que la líder de la CC dijera que había apoyado al ex presidente entre 2015 y 2019, “pese a no estar de acuerdo con muchas cosas de su gestión”.

La semana pasada fue el precandidato presidencial del radicalismo, Gerardo Morales, quien cruzó el duros términos al precandidato libertario y ratificó que tiene cerrada la puerta a JxC. “Es un loco, un desquiciado, no podemos tener un candidato a presidente que pretenda comandar el país con ese desquicio”, criticó al diputado de La Libertad Avanza. “Puede andar bien en las encuestas pero está mal de la cabeza el muchacho, acá estamos hablando de gobernar el país y restablecer el orden, resolver la macroeconomía, no la venta de órganos, cerrar el banco central o la libre circulación de armas.. estamos hablando del país”, arremetió Morales.

