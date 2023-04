El Gobierno consideró que los resultados electorales en Río Negro y Neuquén “no se pueden proyectar a la elección nacional”

El Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, realizó este lunes su análisis de los resultados en las elecciones desarrolladas en las provincias de Río Negro y Neuquén y consideró: “No son resultados que se puedan extrapolar a nivel nacional”.

“Las elecciones tuvieron una dinámica muy fuerte a nivel provincial. Las problemáticas que se resolvieron tienen que ver con lo provincial. Los candidatos apadrinados por Milei no aparecieron con mucha receptividad de votos en ninguna de las dos provincias”, manifestó Rossi, en diálogo con El Destape.

Y agregó. “No son resultados electorales que se puedan extrapolar linealmente a la cuestión nacional. De hecho, las dos coaliciones más importantes a nivel nacional aparecen presentándose en forma dividida”.

Asimismo, dio a conocer su conclusión sobre los candidatos que resultaron elegidos en cada uno de los distritos. “Lo que sí aparece es que los oficialismos de las provincias también tienen una situación de desgaste. Por eso digo que de ninguna de las dos elecciones que se realizaron ayer se pueden sacar conclusiones determinantes que se pueden proyectar a nivel nacional”, explicó.

Sobre la inflación

Agustín Rossi también analizó el último dato de inflación (registró un alza mensual de 7,7%) y el impacto que puede tener para el Gobierno y el Frente de Todos en las próximas elecciones.

“Sin dejar de reconocer el tema, me parece que la elección va a tener una cantidad de componentes que influirán, incluida la inflación, pero no será excluyente. Me parece que hay una cantidad de elementos que dependen de cómo lo presenten nuestros candidatos, en donde obviamente la cuestión de la inflación tiene relevancia, pero no será excluyente”, aseguró.

No obstante, el Jefe de Gabinete entiende que la realidad que hoy le toca a la Argentina no llegó con el Gobierno del Frente de Todos. “Cuando miramos la economía argentina, lo que decimos es que nos pedían en el 2019 que generemos trabajo, y generamos trabajo. Se bajó el nivel de desocupación del 10% que nos había dejado Macri. Además, los argentinos nos pedían crecimiento económico, y hemos crecido en los últimos dos años. Y también nos pedían que bajemos la inflación, y eso no lo hicimos de la manera que pensábamos hacerlo pero seguimos trabajando para poder continuar”.

Luego responsabilizó al Gobierno de Macri por el actual número de inflación: “Nosotros no tenemos un 100% que nació de cero. Recibimos una inflación del 54% y a ese número le cargaron una cantidad de acontecimientos externos que no tienen que ver con la gestión económica del Gobierno”.

La disputa con la oposición

En el marco de las próximas elecciones, Rossi también hizo referencia a cómo llega la oposición y la disputa que tendrán en las urnas.

“Esta no va a ser una elección clásica de oficialismo contra la oposición, sino que va a ser entre dos oficialismos: los que gobernaron entre el 2015 y 2019 y los que gobernamos entre el 2019 y 2023. Eso implica discutir modelos, y los modelos se discuten con resultados”, manifestó.

“Ellos no dicen cómo van a bajar la inflación, porque la propuesta de ellos es más inflación. Si te están proponiendo devaluar cuando lleguen al Gobierno, lo que te van a generar es una inflación que va a superar los dos dígitos mensuales y va a aumentar la pobreza. Son el único espacio político del mundo que quiere tener menos inflación con más inflación”.

Respecto de la definición de las candidaturas en la coalición gobernante, aseguró: “Entramos en un escenario en el que pronto van a aparecer la totalidad de las definiciones. Tenemos que convocar a una reunión del consejo partidario, para después convocar a una reunión del consejo del partido y ahí tienen que autorizar la construcción de alianzas en el Frente de Todos”.

En ese marco, Rossi asegura que necesitan reglas internas para las elecciones primarias. “Yo propongo que en las PASO haya un código de convivencia, con una serie de compromisos que asuma cada uno de los candidatos. Por ejemplo, que el eje de la campaña sean las propuestas y no las descalificaciones personales. Todas críticas por arriba del cinturón, y no golpes bajos”, expresó.

Y afirmó: “Si el peronismo resuelve sus cuestiones internas, tiene unas PASO de la que sale un candidato fortalecido y se une la militancia a lo largo y ancho del país, el único espacio que tiene asegurado un lugar en la segunda vuelta somos nosotros. Otro lugar en segunda vuelta se lo van a tener que disputar entre Cambiemos y Milei. Cambiemos lo dejó crecer a Milei y Milei les está comiendo los ojos”.

“Yo digo que la diferencia en Macri y Milei es largo de la mecha de la dinamita”, concluyó.

Con información de www.infobae.com