"Unidos para Cambiar Santa Fe", la oposición le puso nombre al frente de frentes

A menos de una semana para su presentación oficial en la localidad de Cayastá, el radicalismo, el PRO y el socialismo alcanzaron un acuerdo y el frente que reúne a la oposición santafesina tiene nombre formal: “Unidos para Cambiar Santa Fe”, con la palabra unidos destacada en el diseño, que todavía no está definido, al igual que los colores que llevará. Alcanzar un consenso llevó más trabajo del esperado: la idea era finiquitar el tema la semana pasada, para llegar a los congresos partidarios que confirmarán el ingreso de los diez partidos a la nueva alianza ya con nombre oficial, pero se terminó resolviendo este miércoles al mediodía, a pocas horas de la convención provincial de la UCR.

La cuestión del nombre había sido una de las preguntas más repetidas tras haberse blanqueado el gran acuerdo opositor en enero de este año. A medida que la indefinición se estiraba, la falta de consenso sobre el nombre del espacio era palmaria. Finalmente, tras semanas de ardua negociación sobre la mesa quedaron tres opciones bastante similares entre sí: “Unidos por Santa Fe”, “Unidos por el Cambio”, o una opción salomónica que combinaba estas dos y fue finalmente la elegida, “Unidos para Cambiar Santa Fe”.

Sin embargo, para llegar a esa lista corta hubo muchos obstáculos que superar. Los principales espacios llevaron a la mesa de discusión propuestas que reflejaban de máxima sus deseos, sabiendo que después iban a tener que ceder para que la negociación llegue a buen puerto. Así, por ejemplo, el socialismo propuso “Santa Fe Adelante”, algunos sectores radicales empujaron “Cambia Santa Fe”, copiando el nombre de alianzas similares de Jujuy y Mendoza, y el PRO fue por todo pidiendo que se llame “Juntos x el Cambio”.

Con esas diferencias trazadas, la coalición opositora decidió primero acordar los requisitos que debía cumplir el nuevo nombre. Esas condiciones fueron: que sea un nombre nuevo para no excluir a nadie, ya que “la potencia del espacio es su amplitud”; que sea competitivo; que sea fácil de explicar, sencillo, corto; que refleje “santafesinidad”, es decir, que tenga el nombre de la provincia o alguna referencia a ella; y que no le ofrezca una ventaja particular a ninguno de los socios, lo que se resume en "la cláusula" no escrita “todos ganan y todos pierden algo”, como lo resumió un operador.

Justamente, ese último requisito fue uno de los argumentos del socialismo para oponerse al uso de la palabra “cambio”. Si bien es cierto que los del partido de la rosa no querían “regalar lo construido” usando un concepto marca registrada PRO, también plantearon que perjudicaba a los intendentes de la coalición porque los obligaba a hablar de cambio siendo gobierno. Además, tenían objeciones teóricas: “En esta campaña la emoción predominante no va a ser ni la necesidad de un cambio ni la esperanza, sino la bronca”. “Si quieren usar ese concepto tienen el nombre de la lista”, planteaban en referencia a la lista interna con la que cada espacio competirá en las Paso del frente opositor.

A favor del concepto popularizado por Mauricio Macri, el PRO sostenía que las elecciones provinciales estaban cerca de las nacionales y que, por lo tanto, había que adaptar el discurso. En las tribus radicales tampoco veían con malos ojos el uso del “cambio” e intentaban convencer a los intendentes: “El cambio es algo dinámico, uno siempre está intentando adaptarse e innovar, más aún si no terminaste tu primera gestión”. No faltó el memorioso que recordó que el lema del socialismo en 2011, cuando Antonio Bonfatti buscaba suceder a Hermes Binner, fue “el cambio continúa”.

Tras pasar por opciones rápidamente descartadas como “Acuerdo por Santa Fe”, “Comunidad” -como se llamaba el partido que llevó a Rolando Figueroa a la gobernación de Neuquén-, o una opción poco convencional del estilo “La Mayoría” o algo similar, los negociadores llegaron a la lista corta mencionada. Se optó por “unidos” por encima de “juntos” porque esa fue la denominación del armado que llevó a Omar Perotti a la gobernación en 2019. Además, el “unidos” permite jugar y armar frases del estilo “unidos por la esperanza”, algo similar con el “Preparado para Rosario” que usó Pablo Javkin en 2019.

Así las cosas, “Unidos para Cambiar Santa Fe ” fue la opción salomónica elegida. Una salida por arriba: el verbo “cambiar” busca apelar al mismo anclaje que el sustantivo “cambio” sin usar ese concepto tan cercano a un sector de la coalición y tan espinoso para otro sector. Además, el mismo nombre aclara que lo que se busca cambiar es Santa Fe, en manos de un peronista como Perotti. “Se trata de construir un barco que lleve a todos”, graficaron con una metáfora desde el socialismo. La negociación, entonces, llegó a buen puerto: no hubo ni vencedores ni vencidos.

A pesar de que todo indicaba que era un tema que generaba roces, antes de la definición en más de un espacio le restaban importancia. “¡Qué me importa cómo se llame esto!”, le dijo un armador a este cronista ante la pregunta de rigor. ¿Los motivos? “Antes de las generales cada uno va a ir con su identidad, sin usar el nombre”. De esta manera, la denominación será estrenada el 25 de abril en Cayastá, en la presentación oficial de la alianza. Después, como esa ropa que las madres obligaban a cuidar para una ocasión especial, volverá al armario hasta que se sepa a quién le tocará usarla para la batalla de fondo, el 10 de septiembre, cuando se vote para las elecciones generales de cargos provinciales y municipales.

