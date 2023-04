Mario Manrique: "Patricia Bullrich dice las mismas giladas que Feinmann"

El Secretario Adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor y Secretario Gremial de la CGT, Mario Manrique, habló sobre la a actualidad política del país y apuntó contra Sergio Massa y su “juego a la política”. También criticó a Patricia Bullrich por decir "giladas" y a Alberto Fernández por su “falta de muñeca política para enfrentarse a los poderes”.

Luego de haber sido lapidario contra los empresarios que asistieron al Foro de Llao Llao en Bariloche, a quienes acusó de "desestabilizadores" y de creerse los "dueños" del país, Manrique se refirió a la posible invitación al ministro de economía, Sergio Massa, al acto por el Día del Trabajador que se realizará el 2 de mayo en la cancha de Defensores de Belgrano.

"Algunos compañeros se van a reunir para ver el tema organizativo pero sería un error", dijo el sindicalista en diálogo con La Fórmula por El Destape Sin Fin. Y agregó: "Si Massa se presenta en el acto, estamos jugando a la política".

En relación a la reunión en Azopardo, Manrique señaló que se generó un documento en torno a la problemática inflacionaria que erosiona los salarios. También, comentó: “Algunos compañeros se quejaron por mis declaraciones pero yo no critique a nadie, me autocritique”.

Por otro lado, el gremialista se refirió a la situación política actual y afirmó que la oposición tomó la decisión de desestabilizar al gobierno. Destacó la importancia de hacerle conflicto a los formadores de precios y al círculo rojo y afirmó: "Cuando los alimentos suben desmedidamente, el gobierno tiene que tomar una acción".

Sobre las declaraciones de la oposición, Manrique habló sobre el tweet de Patricia Bullrich donde la precandidata presidencial lo acusaba de "prender fuego al país" y de tirarle "más nafta" todos los días. La precandidata presidencial del PRO señaló que con ella este desorden se acabaría.

"Lo que diga Bullrich a mi no me importa. A mi me interesa lo que digan los laburantes”. Además, destacó que durante el gobierno de Macri no se hacían medidas de fuerza porque los medios los trataban de desestabilizadores.

En cuanto a las próximas elecciones, el gremialista destacó: "Si hay que ir a una PASO el que gana conduce y todos nos ponemos atrás". En esa misma línea agrego: "Si se postula Cristina se tienen que bajar todos de las PASO" ya que "Cristina sintetiza una forma de gobernar porque la gente ya sabe cuáles son las luchas".

Por último señaló: "A Alberto Fernández le faltó muñeca política para enfrentarse a los poderes".

Con información de www.perfil.com