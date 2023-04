Los leales de Alberto Fernández empujan las PASO y apuestan a competir en todas las categorías

La decisión del presidente Alberto Fernández de declinar su candidatura para la reelección y plantear una instancia de Primarias en la que se definan candidatos dentro del Frente de Todos fue seguida al pie de la letra por sus funcionarios más cercanos y formará parte de la estrategia a plantar en las próximas semanas y hasta el cierre de listas por este sector. Quieren internas en todas las categorías y discutir los pisos electorales para la eventual unificación de listas en las elecciones generales.

El camino lo empezaron a marcar este sábado con un acto organizado por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Su espacio, Camino a la Victoria, juntó una multitud de militantes en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA) en la ciudad de Ensenada. La funcionaria fue la oradora central de un acto del que también participaron los ministros más leales al presidente como el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y el Canciller, Santiago Cafiero. Será el primero de varios, advierten.

Tolosa Paz juntó a agrupaciones y militantes de las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Durante su discurso, hizo un fuerte hincapié en la cuestión bonaerense. “Las Primarias Abiertas y Obligatorias que promovió Néstor Kirchner serán la herramienta necesaria para canalizar las diferencias de nuestra coalición de gobierno”; dijo Tolosa Paz. Y agregó: “Las PASO funcionarán como filtro y solo pasaran los candidatos que saquen los votos suficientes, las PASO como soldador de las diferencias”. Fue un día después de la reunión en el PJ nacional en la que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, marco que no tenía problemas de ir a una PASO con quien se presentará.

En el albertismo por ahora no buscan instalar a Tolosa Paz como precandidata a la gobernación, pero hay señales contundentes. De hecho, a la misma hora que Tolosa Paz pronunciaba su discurso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, hacía una mateada en el barrio de Villa Elvira en La Plata. En el marco de su precandidatura a la intendencia, el funcionario provincial planteó: “No hay que anteponer ambiciones personales a la esperanza de todas y todos los bonaerenses de que Axel sea reelecto para seguir avanzando en mejorar la calidad de vida del pueblo de la provincia”. Fue un mensaje a la ministra. El acto de Tolosa Paz pareció encender algunas alarmas cerca del mandatario bonaerense. En el entorno de la funcionaria advierten que lo que se busca es ampliar el nivel de participación y que “se va a trabajar junto a Axel”.

“Es el momento de desalambrar al peronismo, es el tiempo de recorrer cada barrio, cada localidad, toda la Provincia y toda la Argentina”, dijo ayer Cafiero en sintonía con la línea que trazó Fernández. El renunciamiento del Jefe de Estado y la avanzada de sus funcionarios hacia una interna del Frente de Todos sugieren que en ese sector la estrategia ya está resuelta: PASO en todas las categorías.

En el kirchnerismo todavía no digiere ese escenario. Esperan que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, defina qué hacer. La realización del acto de este jueves en el renovado Teatro Argentino de La Plata, que tendrá a la ex presidente como protagonista estelar, podría ser un punto de partida. Si Cristina Kircher es candidata, el kirchnerismo no aceptará una instancia de PASO. Si no lo es, la discusión cambia de tenor.

En la reunión del PJ del jueves último no se definió el piso de la constitución de listas y es un tema complejo. Es decir: si hay unas Primarias, definir cuánto porcentaje tiene que sacar la lista perdedora para poder incluir candidatos propios en la boleta final que competirá en la elección general.

Más allá de La Cámpora, el PJ o los intendentes, hay un variopinto universo de organizaciones peronistas que buscan ser parte de la discusión de la que hoy están algo alejadas. Es allí, por caso, donde suma caudal Tolosa Paz. En el acto del día de ayer había presencia de diferentes espacios como el MUP, Peronismo Kirchnerista, Barrios de Pie -La Plata- o la propia organización Camino a la Victoria, que dice tener representación en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, que reúne al 38% del padrón electoral de la Nación.

Habrá una discusión un tanto subterránea: las listas para la Legislatura bonaerense y los lugares para los concejos deliberantes. En las elecciones legislativas del 2021 hubo unidad en las nóminas bonaerenses, aunque a instancias de frenéticas negociaciones donde se presentaron algunas listas que luego la propia junta electoral del FdT terminó bajando. En la Segunda sección electoral, por ejemplo, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, había presentado una lista a diputados provinciales, con él encabezandola. Tras el rechazo a esa presentación, el funcionario tomó distancia de las discusiones dentro del Frente. Este jueves, después de un tiempo considerable, regresó a la sede del PJ e incluso cruzó un saludo con el presidente, Alberto Fernández. En la Séptima sección electoral, los intendentes del peronismo también habían estado hasta último momento pugnando por lugares para el Senado bonaerense y amenazaban con una lista propia que nunca apareció formalmente.

Pasaron dos años del último proceso de discusión de listas, una derrota electoral, cambios en la política económica y la consolidación de nuevos actores políticos como los libertarios con el diputado nacional, Javier Milei, a la cabeza. Si bien la decisión del presidente fue un punto de inflexión en la discusión interna, no logró acomodar el rumbo. El kirchnerismo espera a CFK, el sector de Alberto Fernández empuja las PASO y advierte con presentar internas en todos los lugares posibles bajo el argumento de aumentar la participación. Resta la posición del Frente Renovador de Sergio Massa: el 5 de mayo llevarán adelante su congreso partidario. Según adelantó Infobae, le pedirán al ministro de Economía que el espacio presente candidatos propios a las Primarias. Massa, por ahora y pese al frente económico, sigue en carrera presidencial.

* Para www.infobae.com