Leopoldo Moreau: “La gente en la calle me dice, ‘si Cristina Kirchner no es candidata voy a votar a Milei’”

El Diputado Nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau, hizo referencia a la necesidad que tiene el oficialismo de contar con Cristina Fernández de Kirchner como candidata a Presidenta.

“Tiene que participar porque no hay ninguno que se acerque en competitividad electoral a Cristina”, aseguró el legislador, quien en diálogo con La 990 apeló a una anécdota para dejar en claro la importancia de que CFK se postule a la presidencia: “La gente en la calle me dice, ‘Leopoldo, si no es Cristina voy a votar a Milei’, y vos te quedas frío; ¿qué tiene que ver Cristina con Milei?”.

En ese marco, el legislador encontró un punto en común con el referente libertario. “La candidatura de CFK es más disruptiva que la de Milei, que habla de la casta y dice pavadas, es un manochanta, pero canaliza una bronca. Cristina no es manochanta y la gente sabe que se enfrenta a los poderes reales”, explicó.

Por esas razones, Moreau remarcó una y otra vez que la ex jefa de Estado es la mejor opción posible: “Tiene que ser candidata porque necesitamos una estadista para salir de esta crisis y la sociedad lo sabe”.

El representante del Frente de Todos en la Cámara Baja auguró que mucha gente que no es kirchnerista votará a la Vicepresidenta: “Te encontrás con mucha gente que dice, ‘la verdad, no me la banco, pero esta mina es la única que nos puede sacar de este quilombo’”.

En el mismo sentido, Moreau apuntó: “Ella está en condiciones de reconstruir el pacto democrático, está en condiciones de plantear un escenario de acuerdo político para discutir qué hacemos con la deuda externa en la Argentina., que es uno de los principales problemas que tenemos. Ningún candidato habla de lo que va a hacer con la deuda externa...“.

En materia de economía, Moreau responsabilizó a la oposición por el momento que atraviesa el país. “Hoy se repite exactamente la misma historia que en el tramo final del gobierno de (Raúl) Alfonsín. Hoy se llaman Lacunza, Sandleris, Prat Gay, se llama Cambiemos. Están haciendo (desde la oposición) todo lo que pueden para que estalle la economía, aunque esto sea un enorme costo para el pueblo argentino”, aseguró.

“Buscan derrumbar al gobierno antes de que termine su mandato porque a partir de eso pueden llevar adelante el ajuste, pero haciéndolo recaer sobre este gobierno. Quieren que devaluemos, que eso desate la hiperinflación que predisponga a que la población acepte que se terminen los derechos laborales, que es el objetivo que tienen”, agregó.

Y sobre esto, explicó: “Busca que la gente acepte el sacrificio que impondría salir de esa situación, que ellos generaron primero endeudándote y luego usándola para llevar adelante la explosión de la bomba que permita hacer el ajuste”.

Finalmente criticó la propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía en la Argentina. “En un mundo que está cambiando, donde se está desdolarizando, acá tenés que escuchar chantas que quieren dolarizar la economía y terminar de provocar un descalabro impresionante que sería terrible. Dolarizar nos llevaría a una pobreza en la que habría que excluir a 10 millones de argentinos llevándolos al (Océano) Atlántico con una piedra en el cogote”, concluyó.

Con información de www.infobae.com