El PJ núcleo mira la crisis de afuera y hace lobby comercial

Los gobernadores Omar Perotti de Santa Fe, Gustavo Bordet de Entre Ríos y el cordobés Juan Schiaretti pusieron en marcha la Cámara de Comercio de la Región Centro y Vietnam con la presencia de dirigentes de aquel país. Si bien las reuniones de los gobiernos de la zona núcleo se utilizan de tribuna para enviar señales políticas, esta vez los mandatarios del peronismo evitaron hacer cualquier connotación y declaración pública en momentos en que la crisis económica presenta un panorama complejo para el país. Sin embargo, el silencio sobre la coyuntura, agigantado por la no invitación al acto de la prensa, es un mensaje político en sí mismo.

El encuentro es de relevancia porque el país se presenta como el nuevo dragón asiático. Los gobernadores recibieron en Rosario a la comitiva vietnamita para afianzar el mercado exterior que ya está posicionado en el ranking de destino de productos de la Región Centro. Hasta se armó el Foro Internacional “Oportunidades Comerciales y de Inversión” en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En rigor, se trató de fidelizar el vínculo en momentos de inestabilidad y cuando aún hay algunas diferencias comerciales por limar.

Más de una vez la plataforma de la Región Centro se aprovechó para echarle nafta a un plan presidencial que promueve Schiaretti, y que Perotti banca implícitamente en sus discursos. Suelen mostrar a la zona núcleo como modelo nacional: producción sin subsidios, trabajo genuino y comercio exterior para generar dólares. Un combo ideal que contrasta con la coyuntura económica.



Esta vez no hubo sugerencia política en ese sentido, en parte, porque el carácter del encuentro con otro país así lo demanda, pero también por una aparente mesura para no salpicarse y también responsabilidad política. Eventualmente alguna palabra mal puesta por parte de peronistas, por más que a esta altura el único oficialista sea Bordet, hubiesen desatado miles de conjeturas. Apenas hubo una línea política menor en la cuenta de Twitter del cordobés que no pudo con su genio: “En la Región Centro queremos trabajar y no subsidios”.

Según reveló a Letra P un funcionario que participó del encuentro, sí hubo comentarios reservados sobre la situación económica entre los gobernadores y el presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hu. “Sumar consideraciones internas en los discursos no se ve bien en la diplomacia. Diferente es hacerlo en sus charlas privadas. Igualmente, ellos saben muy bien cómo está la cuestión económica”, agregaron.

Más allá de la foto oficial y los comunicados en donde todo es diplomáticamente maravilloso, la realidad es que algunos acuerdos bilaterales no terminan de cerrarse. Es el caso de los envíos de carne porcina que se habían encaminado con la misión comercial realizada en noviembre a aquel país y hasta se festejó en el sector de frigoríficos.

Sin embargo en las últimas reuniones, los asiáticos sacaron a relucir algunas condiciones con las autoridades de sanidad que desconcertaron a la dirigencia local. La cuestión de fondo parece ser que hay una diferencia importante en la balanza comercial: mientras Vietnam compra por 5.000 millones de dólares -el 70% a la Región Centro-, Argentina lo hace por 800. Con esta situación se expone un pedido de apertura del comercio entre ambos países.

