Oscar Parrilli: “El peronismo es el partido más democrático, la fórmula Alberto-CFK fue a las PASO, pero no hubo porque nadie más se quiso postular”

¿Elegir un candidato de unidad o ir a una interna partidaria que defina quién es el representante con más respaldo? El Frente de Todos se debate por estas horas entre esas dos opciones, pero para Oscar Parrilli eso no es lo relevante: “El fondo es determinar si el FdT va a tener un programa único, si estamos todos dispuestos a llevar adelante ese programa”.

El senador nacional analizó el escenario electoral y, antes las dudas que surgen sobre el método para definir candidatura, sorprendió con una definición al respecto: “El peronismo es el partido más democrático, siempre ha sido así, aun cuando se nominó la fórmula de Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) fuimos a las PASO, si no hubo porque ningún otro dirigente se quiso postular... pero nadie impidió que se postularan”.

En ese contexto, Parrilli les respondió de forma contundente a los aspirantes a la presidencia o armadores políticos que exigen dirimir el armado electoral en una gran interna: “Las PASO no dependen de la voluntad de un dirigente que dice, ‘ah, yo quiero PASO’. Sí, vos podés querer, pero si no tenés gente que te acompaña, no tenés autoridad política, militancia y pueblo, podrá ser una opinión pero no va más allá de eso”.

“Lo que tenemos que debatir primero es qué les vamos a proponer a los argentinos para el 2023-2027″, insistió el legislador kirchnerista e declaraciones a radio Futuröck. “Hay un mecanismo que son las PASO, pero es una herramienta, nunca hay que enamorarse porque primero tenemos que discutir si vamos a seguir sosteniendo una Corte Suprema desprestigiada, una Justicia dependiente de los grupos económicos y políticos, una economía bimonetaria atada al FMI. Después podrá o no haber PASO”, enfatizó.

De todos modos, el senador nacional puso en carrera a todos los nombres que aparecen como potenciales candidatos del Frente de Todos: mencionó a Sergio Massa, Daniel Scioli, Eduardo Wado de Pedro e incluso sumó a Juan Grabois. “No descarto absolutamente a nadie, pero lo más importante es discutir el programa y el modelo de democracia y de sociedad que queremos”, insistió.

En la misma entrevista, Parrilli destacó la figura de Cristina Kirchner y, como siempre, mantuvo latente la posibilidad de que compita en la contienda electoral: “Es la referente política más importante del FdT y para muchos argentinos representa la esperanza de un futuro mejor”.

