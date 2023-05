Carolina Losada: “La gente me votó a pesar de los detractores que me atacan mintiendo donde vivo"

Horas después de haber oficializado su precandidatura como gobernadora en la provincia de Santa Fe, Carolina Losada enfrentó uno de los cuestionamientos que más le reiteran los ciudadanos santafesinos: su lugar de residencia.

Fue durante una entrevista con el medio local El Tres TV que la senadora radical rosarina —que actualmente vive en Buenos Aires— fue consultada al respecto de la inquietud y sorprendió con una llamativa respuesta.



“¿Qué es vivir en Santa Fe? Yo la mitad de la semana estoy acá. La mitad o quizás más de la semana estoy acá. Entonces, ¿qué es vivir en Santa Fe? ¿Dónde tenés domicilio? Tengo un domicilio acá”, comenzó diciendo quien competirá en los comicios locales el próximo 16 de julio en las PASO.

Sin intentar evadir la pregunta inicial, rápidamente agregó con firmeza: “Digo, vivir yo estoy constantemente en este lugar. Y además es mi ciudad. Nací acá, en Rosario, nací en Santa Fe. Y si soy gobernadora, voy a vivir acá”, afirmó.

En esta línea, la legisladora deslizó una crítica hacia quienes le realizan el planteo sobre su lugar de residencia y alegó que se trata de gente que busca destacar sus puntos negativos de cara a las elecciones. Asimismo, remarcó que no es una cuestión que los ciudadanos prioricen a la hora de emitir su voto en las urnas.

“Me parece que esas son unas cuestiones que han utilizado en la campaña anterior. Que evidentemente a la gente no le ha importado y las siguen utilizando. ¿Sabes por qué? Porque no tienen nada para decir de mí”, indicó Losada.

Finalmente, quien buscará suceder al actual mandatario provincial, Omar Perotti, concluyó defendiendo su trabajo como senadora: “Mi trabajo en el Senado ha sido siempre defendiendo esta provincia, ha sido siempre presentar proyectos que tienen que ver con la provincia de Santa Fe. Especialmente seguridad, como infancias protegidas, como todo lo que lo que vengo presentando en el Senado de la Nación”, cerró.

La dirigente de Juntos por el Cambio confirmó su candidatura como gobernadora de Santa Fe durante el feriado del 1 de mayo. Lo hizo a través de un posteo en sus redes sociales: comenzó publicando en las historias de su cuenta de Instagram un reloj con una cuenta regresiva, que anticipaba que tenía un importante mensaje para dar, y horas más tarde un video.

“Hola, les cuento que decidí ser precandidata a gobernadora de Santa Fe. Quiero liderar un cambio porque me duele lo que pasa en nuestra provincia. Juntos, vamos a dejar atrás al kirchnerismo que nunca trajo paz ni orden ni libertad. Sé que hay muchos santafesinos que quieren a alguien sin ataduras, para tomar decisiones difíciles, con apoyos, pero sin condicionamientos”, dijo la senadora en la grabación.

En esta adelantó que va a “conformar un gabinete con los más capaces”, pero que también va a “liderar con el sentido común, que hace mucho se extraña en la política”.

“Todos mis funcionarios van a poner sus conocimientos en beneficios de la gente, no habrá privilegios y no habrá ninguno de ellos comprometido con la trama narcocriminal. Soy consciente de que vivimos momentos duros, difíciles, lo vivo en cada charla, en cada encuentro, pero también sé que no bajan los brazos”, señaló.

Fuente: Infobae