Alberto Fernández piensa en las PASO: quiere a Daniel Scioli encabezando una fórmula, secundado por Manzur

Alberto Fernández persiste en su idea de que haya competencia entre distintas propuestas en las PASO para definir las candidaturas del Frente de Todos, a pesar de la opinión en contra del kirchnerismo más duro.

El Presidente debate permanentemente sobre estas opciones con algunos de sus colaboradores más cercanos, con los que habría logrado llegado a un consenso sobre cuál sería la fórmula que impulsará en las primarias del próximo 13 de agosto. Desde hace tiempo viene teniendo gestos de simpatía hacia la figura de su actual embajador en el Brasil, Daniel Scioli, y se lo ha confiado a su círculo más íntimo, confirmando que su preferencia para la candidatura presidencial es la de una fórmula encabezada por el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Así lo conversó con su canciller, Santiago Cafiero, y con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. A Daniel Scioli, lo secundaría como precandidato a vicepresidente el tucumano Juan Manzur, jefe de Gabinete de Ministros hasta el 15 de febrero pasado, cuando volvió a su provincia. Allí lo espera el desafío de las elecciones provinciales, el próximo 15 de mayo, en las que el peronismo espera retener la gobernación con la fórmula Osvaldo Jaldo-Juan Manzur, es decir, la inversa con la cual triunfó en el año 2015.

Como es de suponer, el resultado de estas elecciones provinciales incidirá en la decisión de cuándo anunciar la fórmula para las primarias: un triunfo contundente de Manzur en Tucumán respaldaría las preferencias de Alberto Fernández. A la inversa, una derrota obligaría a barajar y dar de nuevo.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, no es un secreto que al Presidente le gustaría ver en ese cargo a su ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Sería un desafío directo a Cristina Kirchner y a La Cámpora que hasta ahora daba por descontado el consenso en torno a la candidatura única del gobernador Axel Kicillof, que quiere renovar mandato.

Alberto Fernández, en cambio, quiere impulsar la precandidatura de Tolosa Paz. Espera contar con el apoyo de la corriente que lidera Emilio Pérsico, el Movimiento Evita, que en el pasado ya ha dado muestras de independencia respecto de la actual Vicepresidente. Y no descartan el poder acordar con la CGT. O al menos una parte de ella.

En el entorno presidencial, en cambio, se desestima la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato a presidente, aunque el ministro de Economía no estaba presente y no ha dicho nada en firme aún.

En sintonía con las aspiraciones del Presidente, también el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, reclamó que haya elecciones primarias dentro del Frente de Todos.

“Si Cristina es la candidata, obviamente no va a haber PASO y no cuenten conmigo para competir contra ella, pero si apoya a otro candidato habrá que ver quién es”, dijo Agustín Rossi en una entrevista con Futurock, como insinuando que cualquier nombre no generaría el mismo consenso que la actual vicepresidente.

Rossi recordó que en 2021 compitió en las PASO contra el candidato designado por Cristina Kirchner en Santa Fe, Marcelo Lewandoski.

Su desafío actual iba dirigido a Sergio Massa, cuya eventual candidatura contaría con la bendición de la ex Presidente. “Habrá que ver si él sintetiza, a priori no diría que sea así”, dijo Rossi, poniendo en duda que Massa pueda representar al conjunto del Frente de Todos.

Aunque en 2021 no le fue bien desafiando a la fórmula bendecida por Cristina Kirchner, se mostró decidido a reincidir. Hasta relativizó la importancia del acto de la Vicepresidente en el Teatro Argentino de La Plata, cuando le preguntaron por su ausencia ese día: “Una gran cantidad de funcionarios no fueron. La mayoría de gobernadores y dirigentes del movimiento obrero no estuvieron. Si me invitaban no sé si iba a ir”.

