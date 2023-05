Horacio Rodríguez Larreta salió en defensa de Patricia Bullrich tras la acusación de CFK: «No se tiene por qué meter la política»

Horacio Rodríguez Larreta salió en apoyo de Patricia Bullrich luego de que Cristina Kirchner la acusara de encubridora. El mandatario porteño no dudó en defender a su colega del PRO y arremetió contra la vicepresidenta de la Nación. Lo asombroso de la defensa es que el gobernador y la dirigente está en su momento más tenso.

«En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y pre- candidata a la presidencia, @PatoBullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner @CFKArgentina”, posteó en Twitter Alencar Santana, legislador brasileño.

Cristina Kirchner se hizo eco del posteo de Santana y ejecutó un descargo al respecto: «Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre«. Tras la publicación, en la oposición reaccionaron de inmediato.

Uno de los que no pudo evitar hablar del tema y defender a Patricia Bullrich fue Horacio Rodríguez Larreta. Pese a que su relación no es de las mejores, el alcalde porteño se decidió por dejar lo mejor posible la imagen de la acusada: «Que la Justicia investigue a fondo, no se tiene que meter la política en las investigaciones judiciales. No entremos en estas teorías conspirativas«, expresó.

El jefe de Gobierno porteño aprovechó y lanzó algunos comentarios como precandidato a presidente. Horacio Rodríguez Larreta prometió tener «una actitud de hacer y hacer, porque el Gobierno no está para gritar, señalar con el dedo, echarle la culpa al otro, tirar la pelota afuera, sino trabajar y dar soluciones», concluyó el alcalde.

Con información de www.elintransigente.com