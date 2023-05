Mónica Fein y Clara García, en un enroque sorpresivo que agita la interna socialista

La decisión del Partido Socialista de impulsar la precandidatura de Mónica Fein para la Gobernación y de Clara García para diputada provincial sumó otra sorpresa al cierre de listas y agitó la interna del PS.

Hasta este jueves, la idea que tenían en todos los campamentos políticos es que García iría a competir contra Carolina Losada y Maximiliano y Pullaro y la ex intendenta de Rosario encabezaría la boleta del PS para la Cámara baja provincial.

Sin embargo, el socialismo sorprendió con una movida de la que no forma parte toda la fuerza.

Es que el ex gobernador Antonio Bonfatti y su grupo político estuvieron ausentes de la presentación de candidaturas en el Hotel Savoy.

En sus intervenciones, García, presidenta del bloque del PS en la Cámara baja provincial, y Fein, presidenta nacional del PS, reivindicaron el legado de los doce años de gestión del Frente Progresista en la provincia y criticaron con dureza al peronismo.

“Alberto Fernández abandonó Santa Fe y Perotti la entregó”, dijo Fein, quien será acompañada en la fórmula por el periodista santafesino Eugenio Fernández.

Antes, García señaló que en Santa Fe “volvieron las peores prácticas políticas, no decir la verdad, disciplinar a intendentes con látigo y billetera y la corrupción”.

También se le quebró por un momento la voz al hablar de “insensibilidad” y “privilegios” en la administración de vacunas.

Es que el ex gobernador Miguel Lifschitz, su esposo, falleció el 9 de mayo de 2021 por complicaciones de un cuadro de coronavirus. Por semanas el entonces presidente de la Cámara de Diputados de la provincia no llegó a recibir la primera dosis de la vacuna.

Ese fue uno de los argumentos para defender la idea de competir en Diputados y enfrentar al gobernador Omar Perotti. “Nos mintió y engañó, insultó en la cara a Miguel”, dijo García, en referencia al picante discurso de asunción del gobernador, en el que habló de “cortar los vínculos de la política con el delito”.

El PS cree que Perotti busca la mayoría de 28 diputados para “atrincherarse” y condicionar al futuro gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Con varios de sus principales socios, como la UCR y el PRO, jugando en Juntos por el Cambio, las referentes del PS buscan provincializar la elección. “Esto no es la interna de Juntos por el Cambio o el PRO, esto es el futuro de Santa Fe”, señaló Fein.

Además de García y Fein, se sentaron en la mesa Enrique Estévez, secretario general del PS en Santa Fe y precandidato a intendente de Rosario, y Julio Paco Garibaldi, concejal de la ciudad de Santa Fe.

Participaron del acto las principales referencias del socialismo lifschitzsta, como el presidente de la Cámara baja provincial, Pablo Farías, los legisladores Joaquín Blanco, Lionella Cattalini y Gisel Mahmud, las concejalas Verónica Irízar y Mónica Ferrero, la ex ministra de Producción Alicia Ciciliani, el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione y el ex diputado nacional Juan Carlos Zabalza.

Negociación compleja

La decisión de la conducción del PS de presentar las candidaturas de García y Fein tensó la cuerda con el sector de Bonfatti.

Desde el entorno de Bonfatti aseguraron este jueves al mediodía que irán con una lista propia encabezada por el propio sucesor de Hermes Binner en la Casa Gris y no llevarán candidato a gobernador.

En el grupo de García y Fein creen que Bonfatti no será candidato y que se trata de una maniobra para presionar por lugares para su espacio en la lista del socialismo.

En el marco de esa negociación queda por resolver la cabeza de la lista de concejales de Rosario —en principio, la que sonaba para ese lugar es Susana Rueda, del grupo de Bonfatti— y el grupo que acompañó a Lifschitz amenaza con presentar un precandidato a intendente que le coma votos al alcalde de Santa Fe, Emilio Jatón (también aliado de Bonfatti), y ponga en peligro su expectativa de reelegir en la capital provincial.

Para completar ese cuadro de dispersión del socialismo, Federico Lifschitz, hijo de Miguel y militante territorial en la zona sur de Rosario, será precandidato a concejal por el espacio de Maximiliano Pullaro.

Fuera de Unidos, la corriente socialista Bases se sumó al Frente Amplio por la Soberanía, que impulsan los diputados provinciales Claudia Balagué, Carlos del Frade y Fabián Palo Oliver junto a otros espacios de centroizquierda.

