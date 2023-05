A Cristina no le dio el cuero

"A los compañeros y compañeras". Con esa frase de rigor, pero cargada con el tuétano de su mensaje político, comienza la carta con la que Cristina Fernández de Kirchner reafirmó su decisión de no ser "candidata a nada", le puso punto final al clamor del kirchnerismo emocional y señaló el camino para que la dirigencia peronista se haga cargo de una vez por todas del desafío electoral 2023.

A menos de 40 días del cierre de listas para las PASO del 13 de agosto, la vicepresidenta esperó que concluyera el Congreso del PJ en Ferro, donde se cantó a viva voz "Cristina Presidenta", para despertar a la realidad con un tuitazo a una dirigencia sin norte. Las 1699 palabras de la carta abierta que difundió este martes en sus redes sociales no se apartaron del discurso que CFK viene destilando en sus últimas apariciones, incluida la del 6 de diciembre cuando sacudió el tablero político con el anuncio de que no competiría en las elecciones de 2023 tras ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado. Sin embargo, la oportunidad de la intervención y un par de precisiones terminaron de demoler las especulaciones de quienes aún la veían en carrera.

"Ya lo dije el 6 de diciembre de 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", escribió este martes CFK y añadió, unas líneas después, una aclaración para quienes se ilusionaban con que aquel renunciamiento hubiera sido producto de la emoción violenta: "No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada".



"Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial", subrayó, que "funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos". Citó el fallo de la Corte Suprema que suspendió los comicios en Salta y San Juan la semana pasada para ejemplificar lo que, considera, pasaría si decidiera ella presentar su candidatura.

"No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón", redondeó.

Además de las precisiones, el momento elegido para difundir su mensaje dejó en offside al Congreso del PJ y sus cánticos más propios de la militancia, que tiene en su corazón razones que la razón ignora, que de la dirigencia. De un plumazo, el acto del 25 de mayo en la avenida 9 de julio perdió sentido y la hora de la verdad empezó a correr con la fatalidad de un reloj de arena. "El bastón de mariscal" que mentó la vice en una cena con su entorno aquel 6 de diciembre está caliente como tobogán en verano y ya no hay espacio para dilaciones. Es tiempo de hacerse cargo.

Cristina encendió la luz y a partir de ahora no hay sombra donde esconderse. ¿Será el tiempo de Sergio Massa? ¿Axel Kicillof se va para arriba? ¿Interna en las PASO o candidato de consenso? El Juego del Calamar versión peronista acaba de comenzar, ahora sí.

Además del emplazamiento al peronismo, CFK dejó planteada la necesidad de un programa, al igual que lo hizo el sábado pasado en el Congreso del PJ bonaerense Máximo Kirchner. "Un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas", escribió y que juzgó "necesario no sólo para el peronismo, sino para sistema democrático en su conjunto". Las consecuencias de carecer de dicha hoja de ruta y entregar el "timón de la economía argentina" al Fondo Monetario Internacional es lo que condujo a la crisis actual, según analizó al comienzo de su carta. En ese pasaje, fulminó al presidente Alberto Fernández al ponerlo en el mismo estante que a Mauricio Macri con una afirmación lapidaria. "No es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral", disparó.

De yapa, el re-renunciamiento de Cristina se encadena justamente con el paso al costado de la carrera presidencial de Macri el 26 de marzo y de Fernández el 21 de abril. Por falta de intención de voto, aquellos renunciaron a lo imposible. Por otras razones, CFK dice que también.

"Sin Cristina no se puede y con Cristina sola no alcanza", eternizó Fernández la definición que le puso nombre a la argamasa del Frente de Todos. Cuatro años después, el peronismo se enfrenta al desafío de crear un nuevo aforismo. La única certeza es que empieza con las mismas dos palabras que aquella frase de 2019.

Con información de Letra P, sobre una nota de Adrián D'Amore