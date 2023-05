La trama detrás de la gran decisión de Alejandro Garnacho: por qué descartó a España y eligió a Argentina

None

Alejandro Garnacho es la gran sensación de la nueva camada de futbolistas que juegan en Europa. El hispano-argentino es una de las figuras del Manchester United y despertó un gran fanatismo en la Selección argentina. Si bien tenía la posibilidad de elegir a España, el delantero no tuvo dudas y se inclinó por la Albiceleste.

Esta decisión fue muy celebrada en nuestro país. Sin embargo, existía una incertidumbre sobre los motivos que lo llevaron a esa decisión. Esta incógnita fue revelada por Quique de Lucas, el representante del extremo, quien le cerró completamente cualquier posibilidad a España de convencer al jugador de dar marcha atrás.

“Lo de España yo creo que es un tema cerrado y no hay que esconderse. Una muy mala gestión de la Federación Española, yo no sé de quién, o puedo adivinar de quiénes, pero muy mala gestión o muy mala política. Y él decide ir con Argentina porque realmente lo siente. Para él no ha supuesto un trauma en absoluto, todo lo contrario”, explicó en diálogo con el medio español, Relevo.

Además, el agente hizo énfasis en que la parte materna de su familia fue clave para este desenlace. “Él los ha sentido desde pequeño y para él no es un problema, es una bendición”, afirmó.

La realidad es que no fue una decisión sencilla. Incluso, desde España se negaban a resignarse y tuvieron varias charlas para convencer a Garnacho. Sin embargo, no hubo caso y el futbolista se siente bien argentino.

En esta línea, el representante no ocultó estas charlas, pero dio cuenta del diferencial que inclinó la balanza: “Él ha escuchado a todos, porque es verdad que no le ha dicho que no en el pasado a nadie. Ha escuchado a todos, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Al final lo que te convence es lo que hace la gente por tí y lo que realmente te demuestra, nada más”.

Fuente: TN