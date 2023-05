Mundial Sub 20: acusaron a un jugador de Irak de abusar de una empleada de un hotel en La Plata

Una acusación de abuso de una empleada de un hotel de La Plata a un jugador del seleccionado Sub 20 de Irak que formará parte del Mundial de la categoría que comenzará el sábado en la Argentina provocó un escándalo que requirió de la intervención de autoridades del Ministerio de Seguridad Bonaerense, personal del hotel, del consulado y de FIFA.

La mujer contó que el futbolista la forzó y tocó sus partes íntimas, momento en que ella comenzó a gritar, lo que despertó la atención de las personas que la escucharon, lo que convocó en consecuencia al personal de seguridad del lugar.

Según indica el sitio El Editor Platense, aunque todavía no trascendió el nombre del futbolista, fuentes informaron que el hecho ocurrió el jueves en horas de la mañana en el hotel Dazzler, inaugurado hace pocos meses y ubicado frente a Plaza Moreno (54 entre 13 y 14). Para más, tampoco se conoció el nombre de la denunciante y todo sería a partir de la intervención de los directivos de los distintos organismos, incluida la FIFA, para tratar de contener el escándalo.

En este contexto, informó el medio, se decidió que el jugador iraquí no fuera trasladado y que la víctima no presente denuncia formal tras una reunión entre las partes tras lo cual se decidió tomar lo ocurrido como “un error del futbolista”.

Los convocados de Irak para la Copa Mundial Sub 20 de la Argentina

Arqueros: Hussein Hassan (Al-Karkh), Abbas Kareem (Al-Shorta) y Omran Zaki (Zakho).

Defensores: Alai Ghasem (IFK Goteborg), Roman Doulashi (Bonner SC), Kadhim Raad Hatem (Al-Quwa Al-Jawiya), Adam Rasheed (AaB), Abbas Manie (Amanat Baghdad), Muslim Moussa (Al-Mina’a) y Sajjad Mohammed Mahdi (Naft Maysan).

Mediocampistas: Abdul-Razzak Qasim (Al-Shorta), Alexander Aoraha (Queens Park Rangers), Ali Sadiq (Al-Zawraa) y Mohammed Jameel (Al-Sinaat Al-Kahrabaiya).

Delanteros: Mohammed Jameel (Al-Sinaat Al-Kahrabaiya), Abdulqader Ayoub (Erbil), Ashar Ali (Al-Mina’a), Abbas Fadhil (Naft Masyan), Ali Jassim (Al -Kahrabaa) y Abboud Rabah (Al-Qasim).



El grupo de Irak en el Grupo E del Mundial Sub 20

Irak forma parte del Grupo E junto a Uruguay, Inglaterra y Túnez. Será la primera vez que Irak participe en el torneo desde la edición de 2013, en la que fue cuarto.

Los partidos de Irak en el Mundial Sub 20

Lunes 22 de mayo a las 18:00: Uruguay vs Irak en el Estadio de La Plata.

Jueves 25 de mayo a las 18:00: Túnez vs Irak en el Estadio de La Plata.

Domingo 28 de mayo a las 15:00: Irak vs Inglaterra en el Estadio de La Plata.

¿Qué canal transmite el Mundial Sub 20?

La transmisión oficial estará a cargo de TyC Sports y se podrá ver a través de su señal televisiva, pero también en la página web.

¿Quién relata el Mundial Sub 20?

Los partidos de la Selección argentina serán relatados por Julián Bricco, quien hará dupla con Gustavo Lombardi en los comentarios. Además, Gastón Edul hará la cobertura en campo de juego.

Fuente: TN