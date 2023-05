El fenómeno de periodistas como precandidatos en Santa Fe: "Son gente conocida y en contacto con el público"

Tras el cierre de listas para competir en las elecciones primarias del próximo 16 de julio, se observó un particular fenómeno en las candidaturas. Si bien ya es algo usual la búsqueda de personas famosas fuera de la política (también denominadas con el vocablo inglés outsiders), los partidos políticos se concentraron puntualmente en el rubro de los periodistas. La situación se aplicó tanto a nivel provincial como en las ciudades de Santa Fe y Rosario.



El politólogo Andrés Ford analizó el peculiar fenómeno, quien indicó que la búsqueda de outsiders está ligada al autor francés Bernard Manin, "que habla de la democracia de lo público, y como hace 20 o 30 años estamos en un sistema político que todo se juega en la escena de la opinión pública, y ya no tanto por los programas y propuestas".

"Eso es lo que lleva a buscar gente famosa. Llama la atención porque el periodismo no es una profesión que esté fuera de las críticas, no es una profesión inmaculada con gente fuera de la sospecha, más bien todo lo contrario. Es gente muy expuesta, se los vincula directamente con el sistema político y hoy estar relacionado a la política es un disvalor, no un valor", apuntó Ford.

Pese a estas consideraciones, el experto señaló que "no todo el mundo sospecha de la profesión", y que "sin duda que esa sospecha está localizada en el periodismo basado en la ciudad de Buenos Aires de medios nacionales. La mirada más crítica es a nivel nacional y referida a periodistas de los grandes medios".

"En Santa Fe veo que hay una valoración que es más bien positiva sobre los periodistas. Además los comunicadores santafesinos no usan los lenguajes de periodistas de Buenos Aires, extremando diferencias, yendo al drama y al escándalo", indicó Ford.

El politólogo también destacó el rol de los periodistas movileros, valorando que "son gente conocida, pero además en contacto con el público, en la calle, como uno más".

"Hoy es un activo manejar lenguajes no formalizados, no necesariamente saber escribir y hablar bien. Si me parece que es un valor, independientemente de la forma, la capacidad de simbolizar lo que pasa, la capacidad de contar historias. Darle sentido a las cosas que pasan. En ese caso tienen un activo los periodistas, hablan bien, y un periodista formado tiene la capacidad de simplificar situaciones en un momento en que no sabemos para donde vamos, de muchísima incertidumbre. En un momento así, poder contar algo y explicar es un valor", dijo Ford para concluir.

Con informacion de Uno Santa Fe.