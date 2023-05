Elecciones 2023: cuántos postulantes están anotados hasta ahora en la carrera para ser presidente

La carrera por la Presidencia ya está en marcha. Aunque oficialmente la campaña todavía no comenzó, ya son casi una veintena los dirigentes políticos que hicieron públicas sus precandidaturas a presidente de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. La larga lista de postulantes a ocupar el sillón de Rivadavia representa un amplio abanico ideológico.

Las renuncias a ser precandidatos presidenciales de los máximos referentes del oficialismo como el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner y de la oposición como Mauricio Macri, abrieron un abanico de opciones dentro de las principales coaliciones. Algunos ya anunciaron su decisión de competir y otros se mueven como candidatos pese a no haber oficializado su postulación.

Mientras la principal alianza opositora tiene decidido ir a internas con un abanico de contendientes, el Frente de Todos - atravesado por el quiebre entre el kirchnerismo y el Presidente - aún no definió si irá con candidato único, o someterá al voto popular el candidato que lo represente en las generales de octubre.

La fecha límite para la oficialización de las candidaturas es el 24 de junio a la medianoche, cuando vence el plazo límite determinado por el cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para presentar la listas.

La oferta de Juntos

La coalición de Juntos por el Cambio está atravesada por una fuerte interna entre los dos principales precandidatos - ambos del PRO- que aspiran llegar a la Casa Rosada, y con chances de lograrlo: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Cada uno representa dos sectores distintos. El jefe de Gobierno porteño lidera el ala más dialoguista que defiende lograr consensos con otros sectores no kirchneristas. Fue el primero en lanzarse en febrero pasado, a través de un video grabado en el kilómetro cero de la Ruta 40 y difundido en sus redes sociales en el que llamó al diálogo y a terminar con la grieta.

Bullrich, en tanto, representa al ala más dura, o de los “halcones”, más cercana al ex presidente Macri, y promotora de medidas más rupturistas en caso de llegar al poder. Si bien arrancó de atrás en las encuestas, hoy varios sondeos la ubican cabeza a cabeza o incluso por encima de Larreta en algunos distritos.

A ellos se suman los dos precandidatos del radicalismo: el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, quien tiene una alianza con Rodríguez Larreta y podría llegar a convertirse en su precandidato a vicepresidente, y el médico neurólogo Facundo Manes, que se acercó más recientemente a Macri. Pese a estar muy atrás en intención de voto, ratificó recientemente su intención de competir.

Dentro de Juntos, también anunciaron sus precandidaturas los referentes de los otros dos partidos que conforman la alianza. Por un lado, Elisa Carrió, por la Coalición Cívica, que aún no formalizó su lanzamiento pero confirmó que se presentará. Por el otro, el auditor general y ex senador peronista Miguel Pichetto, por Encuentro Republicano Federal.

El séptimo postulante que se subió al ring dentro del espacio es José Luis Espert, por Avanza Libertad, quien estaría cerrando su ingreso a Juntos esta semana. Ya tiene el aval de la UCR, la CC, el Peronismo Republicano y solo falta la aceptación del PRO.

Por un frente opositor que acaba de estrenar nombre - Hacemos una patria federal- el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, busca posicionarse por “fuera de la grieta” como otro de los precandidatos a presidente. De filiación peronista, el mandatario cordobés creó su propio partido provincial (Hacemos Unidos por Córdoba), y busca promocionar su gestión como ejemplo de la política que busca llevar al plano nacional. En ese espacio, también competirá el ex mandatario salteño -también peronista - Juan Manuel Urtubey, líder del partido Tercera Posición.

Postulantes oficialistas

Aún con sus dudas, el oficialismo mantiene certezas electorales importantes. Por diferentes motivos, tanto la vicepresidenta Cristina Kirchner como el presidente Alberto Fernández ya anunciaron que no serán candidatos. Esas declinaciones no sólo abren un espacio para una posible renovación dentro del kirchnerismo, sino que también ofrece la posibilidad a varios dirigentes oficialistas que pretenden volver a competir por ese espacio, como el caso de Daniel Scioli.

El ex gobernador bonaerense fue el primer dirigente kirchnerista que expresó su voluntad para volver a competir en las presidenciales, después de la estrecha derrota que sufrió con Mauricio Macri en el balotaje de 2015. Pese a que el kirchnerismo prefiere que la Vicepresidenta sea la que elija a quien aspirará a ser el sucesor de Fernández, Scioli reafirmó su “derecho a competir en las PASO”. El otro precandidato dentro del oficialismo es el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que hace unos días recibió un guiño del Presidente que lo animó a competir en las urnas por el Frente de Todos. Este lunes formalizará su postulación, según anunció.

Aunque su precandidatura todavía no se hizo pública, el nombre que más resuena puertas adentro del kirchnerismo es Eduardo “Wado” de Pedro. El ministro del Interior, el preferido de Cristina Kirchner, suma apoyos internos para representar a los más fieles de la vicepresidenta con aires de renovación, como uno de los máximos representantes de La Cámpora. El jueves 25 de mayo, pocas horas después del acto de Cristina Kirchner por los 20 años de la asunción de su esposo Néstor, lanzó un spot en redes que fue leído como el puntapié inicial de su campaña.

Pedro tuvo un lugar protagónico en el acto, ubicado detrás de Cristina Kirchner, A su lado estuvo el titular de Economía, Sergio Massa, sobre el que no está claro aún si buscará competir o no. El líder del Frente Renovador lo niega en público y asegura que no se puede ser ministro de Economía y candidato. Los números de la inflación no le dejan mucho margen. Pese a esto, sigue siendo el precandidato que impulsa un sector del cristinismo y La Cámpora. Aliado a Máximo Kirchner, e interlocutor habitual de Cristina Kirchner, su futuro aún no está resuelto.

Entre las especulaciones, algunos dirigentes ven margen para una posible candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sin embargo, el mandatario cristinista busca su reelección, y no quiere competir a nivel nacional.

Dentro del Frente de Todos también otros dirigentes hicieron público su deseo de ser precandidatos presidenciales, como el caso del dirigente social Juan Grabois y el economista Claudio Lozano. A la espera de que se hagan oficiales los últimos nombres, será una decisión interna si todos estos precandidatos definirán sus diferencias en las urnas o, en cambio, llegan a una decisión de consenso que permita presentar una lista de unidad en las próximas PASO.

Como un desprendimiento del peronismo, pero por fuera del FDT, el ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno también competirá por su espacio Principio y Valores.

La Libertad Avanza es, de las principales fuerzas políticas, una de las primeras que supo quién sería su candidato desde hace meses. Javier Milei es el líder de los libertarios que quieren dar la sorpresa electoral con un discurso liberal y “anti casta” que intentará captar los votos del descontento social con los partidos políticos más tradicionales. Su espacio no tendrá competencia interna en las PASO debido a que llevará una única fórmula encabezada por el economista junto a la abogada y diputada Victoria Villarruel.

También la izquierda intentará captar ese voto del descontento social, producto de la inflación y la pobreza. Gabriel Solano, del Partido Obrero, será uno de los principales precandidatos de esta alianza.

