García y Fein en Rafaela: "Perotti fue novedoso, creó la peor versión del kirchnerismo"

Las precandidatas a gobernadora Mónica Fein, y a diputada provincial Clara García por la lista Adelante (Juntos para cambiar Santa Fe) iniciaron una recorrida provincial para presentar las listas en las principales ciudades santafesinas. Comenzaron en Rafaela y continuarán esta semana por Venado Tuerto y Reconquista, entre otras.

“Necesitamos recuperar una mirada a largo plazo, una planificación que garantice un horizonte al productor, al industrial, al comerciante; que garantice educación y salud de calidad; que esté presente en los centros urbanos que más lo necesitan, como es el caso de Rosario, donde ya se registraron 128 asesinatos en lo que va del año”, señaló Fein en declaraciones periodísticas.

“Para eso –continuó- hace falta un plan de seguridad, una interacción constante con la Justicia, hacer inteligencia criminal, investigar el delito económico, y también acciones integrales como las que nosotros llevamos adelante barrio por barrio, con obras de infraestructura, con capacitación en oficios para los jóvenes, acompañando a cada familia. Sin embargo a (el gobernador Omar) Perotti se lo ve poco y nada en Rosario y ante los últimos ataques a escuelas se limitó a afirmar que son hechos teñidos por lo electoral”, cuestionó.

“Hay que reconocer que Perotti fue novedoso, creó la peor versión del kirchnerismo: el kirchnerismo perottista, sin militancia, sin equipos, ni políticas sociales, pero con corrupción y negociados. Hay que dejar atrás esta gestión sin liderazgo, ni resultados y, lo que es más grave aún, sin funcionarios que den la cara ante la ciudadanía”, instó quien fuera dos veces intendenta de la ciudad de Rosario.

Por su parte, García también se refirió al que ya se configura como “el año más sangriento de Rosario, por los homicidios, pero también los robos cotidianos y en el último tiempo, las amenazas y las balaceras”.

Al respecto, la legisladora consideró que se trata de “una mezcla de ineficiencia y complicidad que el gobernador Perotti debería explicar y tomar las medidas necesarias; denunciar estos hechos ante la Justicia y trazar un límite”. Asimismo, reclamó “identificar a los malos policías y apoyar a los buenos, que hoy no tienen patrulleros, ni armas, ni chalecos antibala y, fundamentalmente, no tienen un plan para trabajar. Por eso no hay reacción ni siquiera en los casos donde las balaceras se dan contra instituciones que tienen un patrullero en la puerta. Hay una fuerte sensación de impunidad”, aseveró.

García recordó que desde los distintos partidos de la oposición “siempre hemos estado a disposición porque sabemos que un gobierno solo no puede hacer frente, más aún con una gestión como la de Perotti que nunca tuvo un plan, ni equipos formados, ni la decisión de hacer las inversiones necesarias. Tampoco puede una provincia sola y este gobernador primero permitió que el gobierno nacional abandonara a Santa Fe y después se enredó en peleas sin definir nunca un plan integral, serio y consistente”.

Fein también le enrostró a Perotti la discriminación que sufre la provincia: “Santa Fe representa el 13% de la masa tributaria del país y recibe el 6%, es decir, que nos llega menos de la mitad de lo que aportamos. Y este gobierno ha aceptado, y se puede ver en el presupuesto, que los indicadores de obra pública, transporte, vivienda, fondos para asentamientos irregulares estén muy por debajo de otras provincias. El gobernador entregó la provincia en lugar de defenderla por quedar bien con la Nación, lo vimos en las votaciones en el Congreso nacional. Eso constituye una estafa a todos los santafesinos y santafesinas”, concluyó.