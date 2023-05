La pregunta de Valentino López que incomodó a Wanda Nara en una transmisión en vivo: “¿Cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas?”

En las últimas horas, Valentino López, el hijo mayor que tuvieron Wanda Nara y Maxi López, hizo un vivo de Instagram con su mamá. Dirante la transmisión, el adolescente de 13 años le hizo un pase de facturas a la conductora de Masterchef por haberse tenido que mudar a Turquía, país donde milita el Galatasaray, equipo donde juega Mauro Icardi.

“¿Preferís vivir en Italia o vivir en Argentina?”, le preguntó Wanda. Contundente, Valen contestó: “Es lo mismo, si total voy a entrenar, voy a la escuela y me quedo en casa. No me cambia a mí, cambia solo la lengua”. Nara quiso saber si para él le parecía difícil el cambiar de país bastante seguido y, López le contestó: “¿Qué es una entrevista esto?”. “Cuando estaba en Francia estaba bien y después cuando nos fuimos a Turquía eso sí que no me gustó”, reveló el chico y todo quedó registrado en el live que luego @lacritiok compartió en sus historias.

En otro tramo del vivo, el joven confesó que tenía novia en Francia pero la tuvo que dejar por la mudanza a Turquía. En esa línea, Valentino le retrucó con una comprometida pregunta a su mamá que la hizo poner colorada: “¿Vos como le dijiste a mi papá que lo dejabas?”. La empresaria estalló de risa junto a su mamá, Nora Colosimo, y le respondió: “Valentino no compares”.

Para completar, López redobló la apuesta y puso en apuros a Nara cuando reconoció que le gustaría tener una foto familiar con todos sus hermanos: Constantino y Benedicto (los hijos de Maxi y Wanda), Francesca e Isabella (los que Nara tuvo con Icardi) y Elle (la hija que el exfutbolista tuvo con Daniela Christiansson. Sin embargo, a pesar de la buena onda de la conductora con su ex, le dijo: “Hacé un collage, recortanos a todos por separado y peganos en una cartulina”.

Entre las idas y vueltas de separación, Wanda Nara y Mauro Icardi no están juntos. Al menos físicamente, Wanda está en Argentina para cumplir con obligaciones laborales (es la conductora de Masterchef, el ciclo que se emite de lunes a viernes por Telefe) y también para continuar con sus locales de maquillaje Wanda Nara Cosmetics en diferentes puntos de venta y de manera online.

Así las cosas, la mediática está en el país junto a sus tres hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su primer matrimonio con Maxi López. Otra de las razones de su estadía en el país es que su hijo mayor está jugando en las inferiores del Club River Plate, dando sus primeros pasos en la profesión de su papá.

Si bien la relación entre Wanda y Mauro ya venía con muchas crisis desde hace un año y medio, cuando en esa oportunidad Wanda descubrió el affaire de su pareja con Eugenia la China Suárez, desde hace ya un año y medio, escándalo mediante la relación nunca terminó de acomodarse. Y es por eso que, después de que Wanda asegurara una vez más que su estado civil era “separada”, también por rumores de infidelidad del futbolista con Candela Lecce, una joven argentina, el aniversario número 9 de la pareja amenazó con pasar inadvertido.

Sin embargo, durante este sábado, Icardi realizó una publicación en su cuenta de Instagram que llamó la atención de sus seguidores. A una semana de haberse mostrado rodeado de mujeres en la noche de Estambul, en Turquía, Mauro decidió publicar en sus historias de Instagram un recordatorio del calendario con la fecha y un número 9, haciendo una fría referencia a los años que lleva de matrimonio junto a Nara.

Por su parte, la empresaria se volcó a sus redes sociales para promocionar su línea de cosméticos y también para hacer alusión a lo que extraña en este momento. Y lejos de dedicarle un posteo al padre de sus hijas, en esta ocasión la mediática optó por mostrar un video de su vestidor en su mansión de Milán, Italia. Cabe recordar que Wanda siempre aseguró, en especial cuando estuvo en crisis con su marido, que su casa de Milán era su lugar en el mundo.

A través de un recorrido de sus carteras, zapatos y numerosos vestidos y trajes al tono, fue filmando su enorme guardarropas, con un mensaje en la parte inferior del video: “Extrañando mi vestidor de Milán”, aseguró la actual morocha.

Con informacion de Infobae.