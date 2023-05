“Dame un respiro”: el pedido de Federico Bal a María Becerra que generó indignación en las redes

María Becerra vive un gran presente personal y profesional. Sin embargo, en las últimas horas quedó envuelta en una polémica inesperada después de que Federico Bal le dedicara un llamativo mensaje en Twitter.

Todo comenzó después de que “la nena de Argentina” adelantara que se viene nueva música. “Mañana les doy una linda noticia. Se viene temita con alguien que ustedes quieren mucho”, escribió en sus redes sociales.

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se hizo eco de la noticia y reaccionó con un llamativo comentario. “Pero, María por dios, dame un respiro, tengo la de ‘Rápido y furioso’ y la de la boquita sonando 24/7 en mi cabeza, no creo tener espacio para una tercera. Igual sí, seguí así, tkm”, expresó en un tuit.

El pícaro comentario del actor no pasó inadvertido entre los fanáticos de Becerra, que tienen muy presente su escandalosa separación de Sofía Aldrey tras la filtración de chats hot con distintas famosas. “María no es por aquí”, “Aléjese de María, hombre infiel”, “Alejate de nuestra nena, sucio”, “Medio que me dio cringe”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red.

