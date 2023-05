Marcos Cleri propone apurar la Autopista 33 con fondos provinciales

El diputado nacional y precandidato a gobernador de la Provincia de Santa Fe por Unidad Ciudadana (Juntos Avancemos), Marcos Cleri, de gira en el sur sur santafesino, inauguró las actividades de este martes con una visita al Parque Industrial "La Victoria", donde fue recibido por el presidente y vicepresidentes anfitriones, Jorge Álvarez y Guillermo Merino, y el presidente de la Cámara Regional de la Industria y Comercio Exterior (Cricex), Ariel Rassia. Acompañado de la precandidata a senadora provincial María Cristina Gómez; la precandidata a intendente de Venado Tuerto, Paola Bravo; y los precandidatos a concejales, Nicolás Villalba y Natalia Haag, Cleri dialogó con El Litoral al término de la charla con los industriales -que se extendió por más de una hora- y expresó, a modo de síntesis, que fue "una excelente reunión".

Y amplió: "Me gusta este tipo de encuentros porque podemos clarificar nuestras ideas en la medida que vamos conociendo en profundidad las necesidades de cada región. Sin dudas que nuestra provincia necesita una mirada hacia el futuro, pero a la vez hay deudas históricas de una dirigencia que no cumplió y sobre las cuales nosotros asumimos el compromiso de trabajar y resolverlas, porque sabemos cómo hay que hacerlo, porque nuestra provincia cuenta con los recursos para avanzar de una vez por todas y hacer las inversiones que se necesitan”.

Siete puntos en el Parque Industrial

En una síntesis de siete puntos que los industriales le entregaron por escrito, sobresalen los reclamos en los rubros energía, conectividad y caminos, y en este sentido el diputado nacional destacó la importancia de sumar energías renovables para garantizar el abastecimiento residencial e industrial, recordando que “hay una licitación que está vigente, que esperemos que se pueda concretar, son cerca de 15 megas. Necesitamos aumentar el abastecimiento a Venado y la región entre 5 y 10 megas para evitar los cortes y tener una buena distribución. Si es energía renovable, mucho mejor, porque cuidaríamos nuestro ambiente. Así generaríamos un círculo virtuoso, que se complementaría con este modelo industrial tan pujante que tenemos en la región, y con la expectativa de edificar un nuevo Parque Industrial, que vamos a apoyar si somos gobierno provincial, porque es muy importante para generar mayor cantidad de puestos de trabajo y principalmente una mejora de la logística para las industrias que se asienten en el lugar”.

Luego, Cleri, quien lleva como compañera de fórmula a Alejandra Obeid -hija del ex gobernador- se refirió a las solicitudes por las rutas nacionales 8 y 33. "Yo soy consciente, porque recorro mucho la provincia, del estado de nuestras rutas provinciales y de nuestras rutas nacionales, y aquí hice un planteo muy claro y preciso: con fondos propios provinciales se puede avanzar más rápidamente en la Autopista 33, lo mismo lo hemos planteado para la Ruta Nacional 11 en el norte, trabajando con los legisladores nacionales de todos los partidos políticos. No puede ser -continuó- que sigamos esperando y que las obras no se hagan, sabemos que los fondos están a nivel provincial, que se puede hacer una buena planificación y una inmediata ejecución, como lo hizo Obeid con la Ruta 19, y con la Circunvalación de la ciudad de Santa Fe, con lo cual, tomando esa experiencia, analizando los números de la provincia y viendo la necesidad de que esas obras se hagan, estoy convencido de que las podemos hacer con fondos provinciales y que luego le reclamaremos a Nación que lo pague y que toda la dirigencia nos tiene que acompañar".

"Es el momento de una nueva dirigencia, con una mirada innovadora, que abreve en nuestra historia, pero principalmente que proyecte la Santa Fe del futuro, y este tipo de acciones y reuniones, me parece que son las necesarias para ponernos de acuerdo. Me llevo siete puntos que son similares a los que nos entregaron en otras regiones, con lo cual podemos inferir que son los mismos inconvenientes que tenemos que solucionar", destacó el candidato, cuya lista de diputados provinciales lidera la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

Fondos de reserva y para crecer

Consultado por los cuantiosos recursos económicos atesorados en plazos fijos por el gobernador Omar Perotti, Marcos Cleri recordó que, en su época, el gobernador Carlos Reutemann había reunido dos masas salariales de resguardo y así gobernó en la crisis del 2001 sin necesidad de cuasimonedas. “Eso fue muy valorado por la ciudadanía, porque todas las provincias estaban endeudadas y con los famosos lecops o patacones circulando, y Santa Fe salió adelante con mayor rapidez”, historió el postulante que en las internas del 16 de julio competirá con Marcelo Lewandowski, Leandro Busatto y Eduardo Toniolli. Y avanzó: “Luego, Obeid generó un fondo anticíclico, pero también volcaba muchísimos recursos para las obras que necesitaba la provincia y así seguir generando más producción, más trabajo y más desarrollo, como el caso de la ruta 19”.

Con esos antecedentes, adelantó su propuesta, al estilo cordobés: “Con los las cuatro masas y media salariales guardadas del gobierno provincial, que es parte de un fondo anticíclico, más los bonos del pago de la deuda de Nación, vamos a avanzar en varias líneas de acción. Tenemos que tener dos masas salariales de reserva, no 4,5, es decir que tendremos 2,5 masas salariales para encarar las grandes obras de infraestructura, además de otros proyectos, como el plan Procrear santafesino para dinamizar la construcción de viviendas a través de un fondo rotatorio; el boleto gratuito para los trabajadores urbanos e interurbanos (hasta dos salarios mínimos vital y móvil); aumentar el salario a la Policía; incorporar tecnología y centros de monitoreo en todas las ciudades y acelerar el proceso de Santa Fe Conectada para garantizar mejor fibra óptica en toda la provincia”.

“Queremos llegar al lugar donde poder resolver todos los problemas y ese lugar es la Gobernación”, enfatizó el alto dirigente camporista, “por eso le pedimos a la ciudadanía que nos acompañe y nos dé la oportunidad. Somos coherentes, estamos preparados, no somos políticos de marketing, somos políticos con vocación de servicio y disposición de hacer las cosas bien. También pedimos que nos controlen y nos sigan exigiendo, porque es la manera de poder avanzar en conjunto”, reforzó.

“Nosotros no somos mezquinos”

“Nosotros no somos mezquinos ni especuladores, siempre un compañero o compañera es mejor que los que están enfrente, como dice Cristina, pero sabíamos de la mezquindad y de la especulación de otros, porque en el momento más difícil me ofrecí como ministro de Seguridad y el gobernador (Omar) Perotti dijo que no, mostrando una clara mezquindad y continuando por un camino equivocado. Y luego observamos esa misma especulación de Marcelo Lewandowski y de Perotti con el cierre de listas, en la pelea por un diputado más, un senador más o un concejal más, que es lo que aleja a la gente de la política”, enfatizó Cleri en frontal crítica a la Casa Gris. “Nosotros no especulamos, tenemos decisión, coraje, formación; hace cerca de un año dijimos que queríamos gobernar la provincia y conformamos nuestro equipo de trabajo y nuestro plan de gobierno. Hemos seguido la actuación de la gestión actual, comparándola con gestiones anteriores, para arribar a la mejor síntesis, no perder tiempo y cambiar lo que está mal y potenciar lo que está bien, y así mismo tomamos el ejemplo de Néstor y Cristina: a Néstor, cuando llegó al gobierno el 25 de mayo de 2003, le decían que muchas cosas eran imposibles y las hizo posibles; y nosotros estamos convencidos de que hay muchas cosas que se pueden hacer en la provincia, que hoy nos dicen que son imposibles”.

Con Wado o con Axel

“El modelo de desarrollo tiene que tomar las mejores experiencias de gobierno y principalmente la defensa estratégica de nuestros intereses. Cristina (en el acto de Plaza de Mayo) planteó con claridad que tenemos que defender nuestros recursos naturales”, indicó Cleri y recordó que con la reestatización de YPF el país cuenta con todo el potencial de Vaca Muerta, que por la región va a pasar el gasoducto Néstor Kirchner y que el litio ya se erigió en una fortaleza estratégica. “A esto hay que sumarle, en Santa Fe, nuestros recursos de exportación, a los que hay que brindarles mayor valor agregado, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación”, sostuvo.

“Las preguntas sobre el futuro exigen nuevas respuestas, que las tenemos que dar nosotros, los de una nueva generación, haciéndonos cargo. Por eso, Cristina, con toda su impronta, buscando el trasvasamiento generacional, brindará el apoyo a un candidato, que podría ser Wado, o Axel, y nosotros vamos a estar acompañando. Somos parte de una nueva generación, somos parte de la generación Malvinas, nacimos en el 82, somos hijos y nietos de hombres y mujeres que han hecho, como todos y todas, un gran aporte para construir esta Argentina y ahora nosotros queremos hacernos cargo y hacer nuestro aporte y definitivamente construir un futuro mejor”, concluyó el referente de Unidad Ciudadana.



Gira por el sur sur santafesino

La actividad de Marcos Cleri este martes 30 de mayo comenzó a las 9 en el Parque Industrial “La Victoria” y continuó a las 10.30 en el Club Ciudad, para proseguir con una visita a la Cooperativa de Obras Sanitarias, donde el dirigente dialogó con las autoridades cooperativistas y con los referentes sindicales. A continuación, se dirigieron a Rufino, donde visitaron el Hospital, los Bomberos Voluntarios, el Club Belgrano y el Centro de Equinoterapia. La siguiente escala fue Christophersen para un encuentro partidario. Y sobre la media tarde, en Villa Cañás, visitaban los clubes Sportsman, Studebaker e Independiente, y más tarde el EEMPA, para cerrar la gira sureña con una reunión de trabajo con el presidente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis.

Con informacion de El Litoral, sobre una nota de Juan Franco.