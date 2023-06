Sergio Uñac eligió a su hermano para que sea el candidato a gobernador y mantener el poder en San Juan

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, decidió que su hermano Rubén, actual senador nacional, lo reemplace en la candidatura que quedó vacante luego de que la Corte Suprema de la Nación le prohibiera buscar un tercer mandato al frente del Poder Ejecutivo.

La fórmula que competirá el 2 de julio será Rubén Uñac-Cristian Andina. Fue presentada por el Gobernador esta noche. “Ellos son la garantía de continuidad de este proyecto político en la provincia de San Juan”, indicó. Además, volvió a apuntar a la Corte Suprema: “Nuestro proceso electoral fue manchado. Vulneraron las autonomías provinciales”.

“Me opongo pero acato. Ellos hace una interpretación política de lo que dice la Constitución provincial y me dejaron afuera de carrera”, se quejó el mandatario en los últimos días. Le molestó la decisión del máximo tribunal porque consideró que tuvieron “intencionalidad política” de perjudicarlo. Aún le dura la molestia aunque está interferida por la resignación.

Uñac meditó la decisión durante los últimos días y se inclinó por su hermano por tres motivos concretos. Dos de ellos son reconocidos en la provincia y otro es aceptado a regañadientes por algunos dirigentes del espacio político. “Es de su máxima confianza y tiene trayectoria política”, indicaron cerca del Gobernador.

El tercer argumento es que el nuevo candidato tiene el mismo apellido: Uñac. El frente “Vamos San Juan” ganó en las elecciones que se realizaron el 14 de mayo, donde el golpe más fuerte fue perder la capital provincial. Ese triunfo le sirvió al actual mandatario para tener en claro que la marca de su gestión sigue siendo valiosa y con capacidad de triunfar en los comicios provinciales.

En el oficialismo sanjuanino aseguran que el senador mide bien en las encuestas y que será competitivo en la disputa interna con José Luis Gioja y en la general con Marcelo Orrego, el candidato de Juntos por el Cambio.

“Las circunstancias de la vida me ponen hoy acá. En este lugar y en este momento. Para mi sería muy fácil irme a mi casa. Pero no lo voy a hacer. Tengo una entrega absoluta por mi partido, mi frente, nuestro movimiento y nuestra gente”, aseguró Rubén Uñac, quien no tenía en sus planes ser candidato a gobernador.

“Es una persona de consulta permanente para Sergio”, indicaron en San Juan, sobre la figura del nuevo candidato. Quienes conocen al Gobernador advierten que en las decisiones electorales se ha inclinado siempre por personas con las que tiene un vínculo personal de afecto y una relación laboral de confianza. Así lo hizo en esta oportunidad.

Uñac se mostró molesto por la resolución de la Corte Suprema y revindicó la gestión de su hermano durante todo el discurso. “Nosotros venimos a refundar el modelo que hemos llevado adelante con la conducción de Sergio”, indicó. Luego, agregó: “Hay que reafirmar el triunfo y reafirmar la figura del gobernador”.

En la gobernación anticipan que Sergio Uñac no formará parte de la campaña en forma permanente, aunque prestará colaboración. “La centralidad la va a tener la nueva fórmula”, indicó el Gobernador durante una rueda de prensa que encabezó en la última semana. Será una campaña muy corta en donde Rubén Uñac buscará poner en valor la gestión de su hermano. La continuidad de un proyecto político bajo la tutela de la misma familia.

Rubén Uñac fue diputado nacional en dos períodos: 2005-2007 y 2011-2015, y forma parte de la Cámara alta desde el 2017, por lo que a fin de este año se le vence el mandato como senador. Ese lugar lo podría ocupar Sergio Uñac, que como tantos otros gobernadores a los que se les vence el mandato, suelen encontrar en la Cámara alta el lugar para mantenerse dentro del círculo de influencia política.

El flamante candidato cursó sus estudios primarios en la escuela Antonino Aberastain, en Pocito, y realizó el secundario en el Colegio Don Bosco, en la capital de la provincia. Ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se recibió de Abogado. En esa provincia fue participante activo de la Juventud Universitaria. Con su título de Abogado volvió a San Juan y comenzó su actividad pública en la Legislatura provincial como asesor del diputado proporcional de Pocito, Blas Ochoa.

El flamante candidato a gobernador fue, durante el período 2007-2011, vicegobernador de la provincia acompañando a José Luis Gioja. Al terminar el mandato le entregó la posta a su hermano Sergio, que acompañó a Gioja por cuatro años, hasta convertirse él en gobernador. Ambos están distanciados de Gioja, quien los enfrenta en la interna y los critica con frecuencia. Sobre todo al gobernador sanjuanino.

En paralelo, Marcelo Orrego y José Luis Gioja afrontarán una encrucijada. Deberán decidir si se anotan como candidatos en las elecciones legislativas nacionales. Es decir, si concretan una doble candidatura: a gobernador y diputado o senador nacional. El rumor está instalado en San Juan y no lo desmienten en los círculos políticos de ambos.

Las listas nacionales se cierran el 24 de junio y la elección en San Juan es el 2 de julio. El calendario les juega una mala pasada. Deben decidir qué hacer porque sus mandatos - ambos son diputados - se vence a fin de año. La doble candidatura les permitiría asegurarse un lugar en el Congreso si logran ganarle a Uñac.

* Para www.infobae.com