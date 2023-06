“Soy Batman”: la irónica respuesta de Mauricio Macri a Elisa Carrió tras la crítica por su “lado oscuro”

El debate sobre la posible ampliación de Juntos por el Cambio tuvo un nuevo capítulo este martes, cuando Mauricio Macri se refirió a los dichos críticos de Elisa “Lilita” Carrió, quien lo había cuestionado por su postura en el marco de la interna opositora.

La líder de la Coalición Cívica consideró que el ex mandatario “está haciendo daño” porque “su lado oscuro está jugando para que pierda” la coalición opositora en las próximas elecciones nacionales. En esa línea, sostuvo: “Todos los ex presidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda: le pasó a Menem con Duhalde, a Alfonsín. En la imposibilidad de ser, no dejan ser a otros. De ahí que va a haber candidatura mía para tratar de unir en la amplitud”.

Macri fue consultado al respecto y, aunque sin hacer mención a Carrió en ningún momento, respondió. “Qué opinás de lo que dicen de tu ‘lado oscuro’?”, le preguntaron en una entrevista con el diario La Voz. Inicialmente, el ex jefe de Estado se rio, pero inmediatamente se puso serio y anunció: “Voy a tener que hacer una confesión... Qué mejor que acá, con los cordobeses”.

Ante la expectativa, luego sorprendió con ironía: “Tengo un lado oscuro: yo soy Batman. A la noche salgo a combatir el crimen”, dijo, tras lo cual soltó una carcajada y se despidió.

Macri se expresó en desacuerdo con la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a Juan Schiaretti y a otros dirigentes peronistas a JxC. “Pone en crisis a todo el sistema de la coalición”, aseguró más temprano en una entrevista concedida a radio Mitre Córdoba.

En ese sentido, dijo que no comprende la decisión del jefe de Gobierno porteño y planteó que le falta el respeto a los dirigentes cordobeses que enfrentarán a los candidatos del gobernador cordobés en las elecciones provinciales del 25 de junio. “No entiendo las decisiones que viene tomando, o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder”, desarrolló el ex presidente.

Y amplió: “Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: somos el cambio o no somos nada”.

“Yo lo que digo es que está haciendo daño. Que pare y que garantice la unidad. Cuando yo tuve que perder, me callé, dije ‘voten a cualquiera de los candidatos que van a hacer mi rol en la campaña’. Pero sin una garantía de unidad, de amplitud, de generosidad y de control de transparencia”, había reprochado Carrió.

No obstante, aseguró que el espacio opositor “no se va a romper” porque “hay dos tercios” de sus integrantes que están “de acuerdo”, pero insistió en que “tiene que haber una reunión del PRO, que es el partido que llevó a Juntos por el Cambio a este desastre”.

“Macri va a votar en contra (de la incorporación de Schiaretti), pero también lo van a hacer con (José Luis) Espert. Es el mantenimiento del poder en el fútbol y también en la Argentina. Cuando uno tiene mucha ambición de poder, no para”, continuó su crítica.

Para Macri, la incorporación de Schiaretti es un error, tanto en lo que tiene que ver con Córdoba como en lo que respecta a la filosofía del principal espacio de la oposición: “Esto suena a un amontonamiento que desperfila a Juntos por el Cambio, a la vocación de renovación y cambio del PRO”.

“No entiendo, no entiendo -reiteró el ex mandatario-, se debería volver a esa mesa que creamos hace 15 días, cuando quedamos en que los dos candidatos dentro del PRO iban a sentarse para resolver cada conflicto o alternativa que se presentase en cada distrito y en la alianza. Él (por Rodríguez Larreta) se tiene que sentar con (Patricia) Bullrich y acordar; cuando alguien quien cambiar las reglas tiene que consensuarlo, no puede hacerlo unilateralmente en la mitad o en el final del partido”, concluyó.

