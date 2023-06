Cristina Kirchner y Sergio Massa: una amistad inesperada tras años de rivalidad política

En una sorprendente vuelta de tuerca en la escena política argentina, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, ha propuesto a Sergio Massa como candidato a la presidencia de la Nación dentro de la coalición oficialista. Este giro de los acontecimientos resulta impactante considerando la historia de antagonismo entre ambos líderes políticos.

Durante años, Cristina ha criticado Massa, llegando a denominarlo como el candidato del “círculo rojo” y despreciando su trayectoria en la política. Del mismo modo, Massa no se ha quedado atrás y en su momento calificó a Cristina en una entrevista para América TV como parte del pasado político del país. Sin embargo, ahora parecen haber enterrado sus diferencias y hoy se presentan como fuertes aliados políticos.

En una escucha telefónica entre Cristina y Oscar Parrilli que se viralizó hace 6 años, la expresidenta dilapidó al ex intendente de Tigre: “¿Vos sabés que el candidato del Círculo Rojo no era Mauricio Macri en 2015? Era Sergio Massa. A ver, vieron (los grandes empresarios) que cualquier cosa era mejor que nosotros (el kirchnerismo) y Macri no era el mejor candidato por una razón muy importante: tiene intereses opuestos”.

Massa en contra de Cristina en 2017

“Al escuchar a Cristina veo el pasado de la Argentina expresado en opiniones. A mí me parece que tenemos que aprender que el pasado nos tiene que servir para aprender de aciertos y de errores. Cada etapa de la Argentina nos dejó cosas buenas y cosas malas y me parece que lo que tenemos que aprender como país es a tomar lo bueno y a cambiar lo malo”, expresó Massa en una entrevista para el programa de Luis Novaresio en América TV.

“¿Cristina fue?”, le preguntó Novaresio y Massa respondió: “Es el pasado, después será la Justicia y la sociedad la que juzgue lo que pasó en la Argentina. Yo tomé la decisión de enfrentarla en 2013 cuando nos querían imponer a Cristina de manera eterna y con un grupito chiquito de intendentes y de dirigentes nos animamos a poner el límite. Nos animamos a soñar en la idea plural y romper con esta idea del amigo y el enemigo”.

La incógnita está en saber si esta nueva alianza política será duradera y capaz de superar las tensiones y diferencias del pasado. La sociedad argentina observa con atención este cambio repentino y se pregunta qué impacto. Solo el tiempo dirá si esta alianza resultará exitosa o si las diferencias previas resurgirán y afectarán la relación política.

Con información de www.elintransigente.com