Acuerdos, pulseadas y corrimientos definieron las listas en Santa Fe

El proceso de conformación de las nóminas de precandidatos a diputados nacionales por Santa Fe, para cubrir las 10 bancas que corresponden a la provincia en este turno electoral, se desarrolló a paso tranquilo y casi "tentativamente", condicionado por las definiciones de las fórmulas nacionales. Y en función de eso, aceleró el ritmo hasta volverlo frenético en las últimas horas, trasegando un sábado intenso en las horas previas al vencimiento del plazo para el cierre de listas.

Los nombres fueron informados por El Litoral en una cobertura especial en el curso de la misma jornada, pero vale la pena detenerse en algunos de los pormenores, significados y proyecciones de lo ocurrido en ese escueto pero crucial lapso de tiempo.



En el peronismo, todo estaba preparado para la compulsa entre Germán Martínez (acompañando la postulación de Daniel Scioli) y Florencia Carignano (en la de Wado de Pedro) o el ministro de Transporte, Diego Giuliano; para el caso de que, como se preveía entonces, hubiera internas. Aunque siempre el plan A era la unidad, que terminó llegando con el relevo de esas candidaturas presidenciales y su reemplazo por la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi.

La confluencia provocó al menos dos movimientos: bajar a la kirchnerista Carignano al segundo puesto, en beneficio primero del massista Diego Giuliano y luego, por reclamo del propio Rossi, de Martínez, actual jefe de bloque. Por imperio de la ley de cupo, Giuliano quedó en tercer lugar, y en el cuarto otra cristinista, la ex senadora María de los Ángeles Sacnún. Ambas candidatas, una como directora de Migraciones y otra del BICE, ya venían desplegando una intensa actividad territorial. En el quinto lugar está un referente del precandidato a gobernador Marcelo Lewandowski, el presidente comunal de la localidad de Arteaga, Julián Vignatti.

Como puede apreciarse, el gran ausente en el trasfondo de este listado es el gobernador Omar Perotti, que no participó del armado y se concentrará en las elecciones provinciales. Antes de que se produjeran estas definiciones, y aunque tampoco estuvo en la gestión de gobernadores que terminó con el reemplazo de la fórmula, Perotti había formulado un enfático llamado a "la unidad". En ningún momento llegó a apoyar la proto-fórmula "De Pedro-Manzur", ni tampoco lo hizo después con "Massa-Rossi". Y es que, si bien tiene buena sintonía con el ministro de Economía, es de sobra conocido que el jefe de Gabinete ha sido y es su gran rival interno en la provincia, con un largo historial de disputas, al cabo de todas las cuales el actual candidato a vice salió perdidoso.



Juntos por el Cambio

A diferencia de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio definirá su lista de candidatos a diputados nacionales en las Paso del 13 de agosto, con la compulsa entre las boletas de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En el primer caso, la lista "El cambio de nuestras vidas" se completó sin mayores sobresaltos, con el radical Juan Cruz Cándido (actual diputado provincial y del sector "pullarista") como número uno puesto de antemano. Lo secunda la empresaria rosarina y dirigente del PRO Veronica Razzini. Por su parte, el tercer lugar resultó de la incorporación de la Coalición Cívica a esta nómina, resuelta a nivel nacional ese mismo día, ya que hasta entonces Elisa Carrió mantenía su precandidatura presidencial e iba a llevar listas de diputados propias. Finalmente, en ese puesto va Gerardo Colotti (en un momento se hablaba de esa ubicación para el ex canciller Jorge Faurie, que irá quinto), seguido por la ex secretaria de Hacienda municipal, Carolina Piedrabuena.

Las complicaciones en cambio estuvieron para la boleta que lleva al frente a Patricia Bullrich. Si bien también el primer lugar estaba definido para José Núñez (actual diputado nacional del PRO), estuvo muy trabada la determinación del segundo puesto, reservado a una mujer radical. Durante buena parte de la tarde sonó el nombre de Andrea Valsagna, ex funcionaria de José Corral que, no obstante, en este caso venía de parte del eje Barletta-Losada. La puja interna del radicalismo terminó decantando por María Serra, que se desempeña como secretaria general de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, y es ex vice decana de la misma, pero que a titulo personal y no impulsada por el espacio universitario, decidió dejar dicho lugar y lanzarse a la vida política. Sumándose a los sobrados antecedentes de ex funcionarios universitarios que hoy son miembros de diversos espacios políticos. Antes de eso, se supo que el tercer lugar de la lista era para Alejandro Bongiovanni, de la Fundación Libertad.



Avanza Libertad

En cuanto a Avanza Libertad, un espacio que abre a la vez expectación e incógnita a la luz de la proyección de su excluyente líder nacional, Javier Milei, el tránsito fue más ordenado y tranquilo.

Como informara este medio el mismo sábado, el primer lugar es para Romina Diez (una economista e influencer de confianza de Karina Milei, la hermana del candidato); la secundará Nicolás Mayoraz, actual legislador provincial referenciado en el movimiento Pro-Vida; y en tercer lugar Rocío Bonacci, hija de José Bonacci, apoderado de Unite, uno de los partidos que integra la coalición que da sustento formal a la propuesta electoral de Milei. El abogado Marcos Peyrano y la contadora Karina Raíz ocupan el cuarto y quinto lugar.



Socialismo e izquierda

En cuanto al socialismo, irá en la boleta de la fórmula presidencial de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. En el primer lugar, Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Santa Fe durante la gestión de Miguel Lifschitz. Lo siguen la nadadora Vanesa García y Nicolás Lungo, de la Sociedad Rural de Rafaela.



En el Frente Amplio por la Soberanía el expresidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, el socialista disidente Eduardo Di Pollina, lidera la lista para el Congreso nacional, secundado por otra ex legisladora provincial, Verónica Benas, y Daniel Romano.

En tanto la izquierda tendrá dos listas: una será "Unir y Fortaleza", que lleva Myriam Bregman como precandidata a presidenta y a Nicolás Del Caño como vice, y lleva a Octavio Crivaro y Daniela Vergara. La segunda será la Lista "Unidad de luchadores y la izquierda", que acompaña la fórmula de Gabriel Solano y Vilma Ripoll, y en la que van Carla Deiana y Facundo Fernández.



También presentaron nóminas el Partido Autonomista (Nicolás Rossetton), PAIS (Mario Deschi), Partido FE (Juan Flaherty, Emiliano Franco, Pamela Perino), Encuentro Republicano Federal (Walter Eiguren, Elina Fernández), Partido Autonomista (Gastón Sguazzini , Maximiliano Morilla y Luis Bortule), Alianza Nuevo Rumbo (Blanca Duarte, Esteban Morales, Ramón Villán), Movimiento Libres del Sur (Gabriela Sosa).

Con informacion de El Litoral.