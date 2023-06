Duras críticas de Sergio Berni a Alberto Fernández: “No tengo dudas que el día que se vaya, se va a ir en total soledad”

Desde el cierre de listas, el kirchnerismo está encolumnado en responsabilizar a Alberto Fernández y a su entorno por la tortuosa negociación que finalizó con la precandidatura presidencial de Sergio Massa y la resignación del embajador de Brasil, Daniel Scioli, a sus aspiraciones a la Casa Rosada. Los reproches de un lado y del otro no cesan, a pesar de haber “parido” una lista conjunta. Sergio Berni, que es uno de sus más enfáticos críticos del jefe de Estado desde el comienzo de la gestión del Frente de Todos, volvió a criticar duramente al mandatario por su estilo de conducir.

“Alberto Fernández es el ideólogo y el arquitecto de lo que pasó con Scioli, primero le pidió que sea candidato y después le soltó la mano”, cargó el ministro de Seguridad bonaerense, en sintonía con los argumentos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que también fustigó en un acto oficial contra el jefe de Estado por poner en riesgo la unidad de Unión por la Patria (UP).

Con un comentario descalificativo en lo personal, Sergio Berni reprochó al mandatario que haya abandonado a los dirigentes que formaban parte de la lista de Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz. “Ya sabemos los grados de lealtad que tiene. Alberto Fernández le soltó la mano a la madre de su hijo (Fabiola Yáñez) cuando se descubrió la fiesta en Olivos”, dijo sobre el Presidente, en relación al episodio que protagonizó cuando incumplió con la cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19.

El funcionario de Axel Kicillof recordó que parte de sus críticas vienen desde hace larga data y que Alberto Fernández no se considera como un “presidente peronista”, sino que “se siente socialdemócrata”. “Lo hemos dicho permanentemente, el problema de este gobierno es que le falta doctrina peronista. Esto es lo que ha pasado en estos tres años y por eso fue la fuerte recriminación que hemos hecho (en este tiempo), no nos hemos callado”, afirmó en declaraciones a radio La Red.

“Alberto Fernández es parte de la historia y no tengo dudas que el día que se vaya, se va a ir en total soledad”, remató Sergio Berni.

Consultado por la incorporación de Victoria Tolosa Paz y el canciller Santiago Cafiero como precandidatos a diputados nacionales -los dos funcionarios “albertistas” que pudieron entrar la lista de UP durante las negociaciones-, Berni se sumó a otras voces del kirchnerismo que cuestionaron el ingreso de ambos dirigentes.

“No tiene que ver con la posibilidad de integrar o no una lista, sino que no se puede llegar de cualquier forma; el fin no justifica los medios. Victoria Tolosa Paz y Cafiero tendrán que saldar hacia adentro los compañeros que dejaron en el camino”, dijo, y agregó: “No puede dejar en el camino a todos los que fueron tirados por la ventana. Tolosa Paz, cuando se presenta como candidata, tuvo que armar listas en 135 distritos. Conozco a muchos compañeros que se enteraron por los diarios que fueron abandonados a su suerte y que el proyecto ‘Tolosa Paz gobernadora’ había dejado de existir para integrar una lista en la Cámara de Diputados”.

Sergio Berni es uno de los dirigentes peronistas que competirá el próximo 13 de agosto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de UP. Encabezará la boleta de senadores bonaerenses representando a la Segunda Sección electoral, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Berni acompañará a su esposa, la diputada nacional Agustina Propato, que impulsa su precandidatura a intendenta de Zárate. La Segunda Sección Electoral elige cinco senadores y es un territorio complejo para el peronismo. En 2019 Juntos se quedó con tres bancas, mientras que el Frente de Todos con dos. El segundo lugar en la lista del peronismo es para Laura Clark, una concejal de Pergamino que responde a Martín Sabbatella.

El ministro de Seguridad bonaerense admitió que hace dos años le pasó algo similar a Daniel Scioli, cuando se presentó con una lista junto a Propato para competir en las primarias legislativas. Sin embargo, su actitud se diferenció de lo que hizo el albertismo.

“Presentamos candidatos para toda la sección en todos los rubros. Nuestra candidata había sido propuesta y designada por Cristina (para un lugar como diputada). Al no habilitarse la PASO y que todos nuestros compañeros quedaban excluidos, Agustina Propato no aceptó la candidatura”, concluyó Berni.

Con información de www.infobae.com