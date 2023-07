“Estuvo colgado 3 horas”: la familia del ladrón que murió atascado en una ventana denunció que nadie lo ayudó

Horas después de que se conociera el caso de un hombre que al intentar entrar a robar en una casa ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol, en el partido de Lomas de Zamora, quedó atrapado entre las rejas de la ventana y murió por asfixia, su familia aseguró que el trágico desenlace se podría haber evitado, pero que no recibió ayuda de nadie.



“Lo dejaron morir, no lo ayudaron y ahora está bajo tierra”, denunció su madre en diálogo con los medios locales, publicó Inforbano. Junto a ella, otra hija de la mujer señaló: “Estuvo colgado desde las 7 a las 10 de la mañana, y nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas. Pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La Policía no lo bajaba”.

De acuerdo a sus familiares, el joven de 29 años, identificado como Luciano Verón, era adicto a las drogas y ya había estado preso por robo. “Él estuvo preso, maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta, hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así”, agregó la madre. Y completó: “Esa maldita droga me lo llevó a esto”.

Por otro lado, pidió que dejen de decir “mentiras y cosas feas” de su hijo en los medios y en las redes, y se mostró apenada por la situación de su nieta de 10 años, hija de Luciano, quien todavía no sabe lo que ocurrió. “¿Cómo le explico esto a ella?”, se lamentó.

Otro caso

Con pocas horas de diferencia, hubo otro episodio de inseguridad en la provincia de Buenos Aires que causó conmoción y terminó con un ladrón muerto. En ese caso, ocurrido en Quilmes, las víctimas del intento de asalto, un juez y su custodio, se defendieron a los tiros y mataron a dos de los delincuentes.

“Con un sopapo y un tiro en la pierna era suficiente”, afirmó indignada Gabriela Cartagena, hermana de uno de los ladrones que murió durante el tiroteo. De acuerdo al testimonio de la mujer, su hermano “estaba perdido por las drogas” pero, no por eso, “había que matarlo como a un perro”.

Por el caso se inició una investigación por los delitos de “homicidio y lesiones”, aunque ni el juez ni su custodio fueron detenidos, ya que para la Justicia actuaron dentro de la legítima defensa. Esta hipótesis, sin embargo, fue rechazada por la familia de uno de los ladrones muertos.

“Mi hermano corrió, y tenía el tiro por la espalda”, sostuvo en diálogo con el programa Nosotros a la Mañana (Eltrece) Gabriela, la hermana de Emanuel Cartagena, una de las víctimas fatales del violento episodio. Y remarcó: “Los pibes estaban en el piso y les seguían disparando”.

Con informacion de Infobae.